- Réfléchissant sur deux décennies de la célèbre paire romantique, "Bennifer".

Il y a deux ans, votre mariage avec Ben Affleck était une petite victoire de l'amour. Presque deux décennies après avoir annulé leur précédente engagement, Jennifer Lopez (55 ans) et Ben Affleck (52 ans) se sont réunis en tant que couple en 2021 et ont rapidement échangé leurs vœux à la célèbre "Petite Chapelle Blanche" de Las Vegas pendant l'été 2022. De nombreuses apparitions publiques chaleureuses ont suivi au début de leur mariage, mais des rumeurs concernant des problèmes de relation ont circulé depuis plusieurs mois.

Récemment, il a été rapporté que Jennifer Lopez a déposé une demande de divorce contre Ben Affleck - le jour anniversaire exact de leur mariage traditionnel, qui a eu lieu sur le domaine d'Affleck dans l'État américain de Géorgie le 20 août 2022. Un regard en arrière sur les 20 dernières années de "Bennifer".

Bennifer : Les Origines de leur Romance

Comment cette histoire d'amour hollywoodienne a-t-elle commencé ? Lopez et Affleck se sont croisés en 2002 pendant le tournage de "Gigli" et sont rapidement devenus l'un des couples les plus influents de l'industrie cinématographique. Le surnom "Bennifer" est né. La même année, ils se sont fiancés. Cependant, des facteurs tels que l'intérêt excessif des médias pour leur relation ont apparemment joué un rôle dans leur décision d'annuler leurs fiançailles en janvier 2004 et de se séparer.

Après la Séparation de 2004 : Mariages et Enfants

Presque immédiatement après la rupture, les deux ont commencé des relations avec d'autres partenaires et ont agrandi leur famille. Affleck a épousé sa co-vedette actrice Jennifer Garner (52 ans) en 2005 et est devenu père de Violet (18 ans), Fin (15 ans) et Samuel (12 ans). Ils ont divorcé en 2015 et le divorce a été finalisé en 2018. Lopez, quant à elle, s'est unie à son nouveau partenaire Marc Anthony (55 ans) en 2004 et a accueilli des jumeaux Max et Emme (16 ans) dans ce mariage. Le couple s'est séparé en 2011 et a divorcé officiellement en 2014.

Après leur divorce, les deux ont fréquenté d'autres personnes, mais Jennifer Lopez et Ben Affleck sont restés en bons termes tout au long des années. En 2021, tous les fans de "Bennifer" ont célébré : le couple a officialisé leur relation. Ils ont échangé des alliances lors d'une petite cérémonie à Las Vegas avant de célébrer leur mariage en août 2022 sur le domaine d'Affleck en Géorgie.

Le Retour Inattendu de l'Amour en 2021

Une fin heureuse inattendue que même Lopez elle-même n'aurait pas cru possible : "Cette histoire d'amour entre Ben et moi est plutôt extraordinary. Et cela m'a étonnée moi-même", a-t-elle déclaré à "Welt am Sonntag" en février lors du lancement de son nouvel album "This Is Me... Now", qui comprend la chanson "Dear Ben... Pt II" dédiée à Affleck. Elle a également sorti un film intitulé "This Is Me... Now: A Love Story" début 2024, qui se concentre sur son amour pour Ben Affleck.

Allégations de Difficultés Conjugales

Pourtant, les rumeurs sur les problèmes conjugaux n'ont pas tardé à suivre. En mai 2024, le magazine "People" a rapporté que "Bennifer" n'avait pas été vu ensemble en public depuis 47 jours. D'autres rapports ont suggéré qu'ils voulaient vendre leur luxueuse maison de Beverly Hills, qu'ils passaient des vacances et des moments importants séparément, et que leur communication avait cessé.

Malheureusement, il semble que la fin heureuse pour "Bennifer" ne soit pas destinée à durer pour l'éternité, même dans leur deuxième tour. Selon le magazine "People", Jennifer Lopez elle-même a déposé une demande de divorce contre Ben Affleck le jour anniversaire de leur mariage traditionnel. Elle serait "cassée-heart". Une déclaration officielle du couple sur les raisons pour lesquelles ils mettent fin à leur union "Bennifer" est encore attendue.

