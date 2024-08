- Réévaluation des régions d'assurance automobile: système de classification révisé

Le secteur de l'assurance automobile a révisé les classes régionales nationales dans tout le pays en fonction des derniers rapports de taux de pertes, selon les assureurs automobiles. Cette modification bénéficie à de nombreux conducteurs en assurance tous risques et responsabilité civile en Saxe-Anhalt, selon l'Association allemande des assureurs (GDV) à Berlin. Environ la moitié des assurés, soit environ 520 000 en assurance tous risques et 450 000 en responsabilité civile, verront leur classe régionale s'améliorer.

Le GDV signale des classes régionales plus basses dans des régions comme le Saalekreis, le Burgenland, l'Altmarkkreis Salzwedel et le Mansfeld-Südharz pour les deux types de couverture. Certains tarifs restent inchangés par rapport à l'année précédente. Par exemple, la classe de responsabilité civile dans la capitale de l'État de Magdebourg reste la même, mais les deux classes tous risques diminuent. C'est également le cas à Halle.

La Saxe-Anhalt se compose de 14 districts

Le GDV calcule les taux de pertes annuels pour tous les 413 districts d'Allemagne et les classe en classes régionales. Selon le GDV, la Saxe-Anhalt compte 14 districts. En ce qui concerne l'assurance responsabilité civile, il y a 12 classes régionales. En Saxe-Anhalt, Magdebourg et Halle ont la classe maximale de 7, tandis que l'Altmarkkreis Salzwedel voit sa classe chuter à seulement 1.

Les classes régionales sont conçues pour refléter le risque de dommages dans une région particulière, en regroupant les districts ayant des taux de pertes similaires. Le lieu de résidence de l'assuré, et non le lieu du dommage, est le facteur déterminant. D'autres facteurs ayant une incidence sur la prime sont l'âge du conducteur, la classe de type de véhicule et le kilométrage annuel. Bien que les statistiques régionales du GDV ne soient qu'indicatives pour les compagnies d'assurance, elles sont largement utilisées pour fixer les tarifs. Le GDV déclare : "Mieux la notation est dans la classe régionale, plus l'influence sur la prime d'assurance est favorable."

