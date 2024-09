- Réévaluation de l'obligation de vaccination dans les maisons de retraite de Karlsruhe

Halle (AP) - Le Tribunal administratif de Halle a déclaré que la vaccination obligatoire pour les travailleurs du soin et de la santé pendant la pandémie de COVID-19 est inconstitutionnelle. Le tribunal a décidé de renvoyer le procès intenté par un travailleur du soin contre l'administration du district de Halle à la Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe. Le tribunal demandera clarification à la Cour constitutionnelle fédérale pour savoir si la loi sur la protection contre les infections du 18 mars 2022 est conforme à la loi fondamentale allemande, comme annoncé après l'audience.

Selon les juges de Halle, la vaccination obligatoire pour les travailleurs du soin porte atteinte aux droits fondamentaux à l'intégrité physique et à la liberté professionnelle.

Question d'indépendance de la prise de décision administrative

Dans une résolution du 27 avril 2022, la Cour constitutionnelle fédérale avait déjà jugé en faveur de la vaccination obligatoire pour les travailleurs du soin. Cependant, la nécessité de scruter l'indépendance de la prise de décision administrative est maintenant apparue, selon le Tribunal administratif de Halle.

Le Robert Koch Institute (RKI) aurait dû informer volontairement le ministère fédéral de la Santé de tout nouveau résultat scientifique et de recherche, a déclaré le tribunal. Cette conclusion découle des procès-verbaux de l'équipe de crise COVID-19 du RKI, qui sont maintenant disponibles. Les juges ont basé leur décision sur une analyse des procès-verbaux et le témoignage du président du RKI, Lars Schaade, lors de l'audience à Halle. Schaade était le chef de l'équipe de crise en 2022.

Les procès-verbaux du RKI révèlent les discussions menées par l'équipe de crise pendant la période de COVID-19 : taux d'infection actuels, situation internationale, vaccinations, tests, études ou mesures de containment.

La plaignante travaillait comme travailleuse du soin dans un hôpital de Falkrose en 2022. Le 7 novembre 2022, l'administration du district de Halle lui a interdit d'entrer dans l'hôpital et de continuer son travail en vertu de la loi sur la protection contre les infections. Cette interdiction d'entrée et de travail, qui a maintenant été temporairement levée par le Tribunal administratif en attendant une décision à Karlsruhe, a été imposée.

La femme n'avait fourni aucune preuve de vaccination contre la COVID-19 ou de récupération, ni n'avait présenté un certificat l'exemptant de la vaccination.

Le RKI publiera tous les protocoles "le plus tôt possible"

Les protocoles partiellement censurés des premières étapes de la pandémie ont été publiés par le magazine en ligne "Multipolar" en mars 2024. Après des spéculations sur l'influence externe, ils ont été considérablement déclassifiés par le RKI à la fin mai 2024.

Selon le RKI, tous les protocoles restants jusqu'à la conclusion des réunions de l'équipe de crise en juillet 2023 devraient être publiés "le plus tôt possible". Un groupe de critiques de la politique COVID-19 du gouvernement fédéral, qui comprend un journaliste, a déjà reçu tous les protocoles d'une source du RKI. Le groupe a publié les documents sur Internet en juillet 2024 et les a présentés lors d'une conférence de presse. Le RKI a déclaré qu'il n'avait ni vérifié ni validé les ensembles de données.

