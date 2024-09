Reese Witherspoon est à la recherche d'une nouvelle Elle Woods pour la préquelle de "Legally Blonde".

Le mercredi, Witherspoon a partagé sur Instagram qu'ils cherchent l'acteur parfait pour incarner la version lycéenne très recherchée de Woods pour la prochaine série Prime Video "Elle". Ce personnage iconique en vêtements roses a été incarné par Witherspoon dans la comédie intemporelle de 2001.

"We're initiating the casting process and we're keeping it open," Witherspoon a déclaré dans la vidéo. "This is going to be one wild ride!"

Dans la légende de la publication, Witherspoon a encouragé les fans à soumettre leurs auditions via le lien dans sa biographie, exprimant son impatience de voir toutes les interprétations créatives de leur Gemini végétarien préféré.

Witherspoon a laissé entendre la série préquelle lors de la présentation Prime Video en mai, révélant que avant que Woods ne devienne une alumni de Harvard Law, elle n'était qu'une lycéenne typique des années 90.

La série se concentrera sur une Woods adolescente, explorant les expériences de vie qui ont forgé la jeune femme aimée que nous avons rencontrée dans le premier film "Legally Blonde", selon le synopsis officiel.

Les spectateurs verront Woods naviguer dans son monde en utilisant sa personnalité distinctive et sa débrouillardise, à sa manière unique, Witherspoon a ajouté dans un communiqué de presse au moment de l'annonce de la série.

"Legally Blonde" est sorti en 2001 et est devenu un film culte. Le casting incluait Selma Blair, Matthew Davis, Luke Wilson, Jennifer Coolidge, Victor Garber, Ali Larter et Holland Taylor. Une suite est sortie en 2003, et un troisième film est prévu, écrit par Mindy Kaling.

Le film suit la reine de sororité optimiste et fashion victime Woods (Witherspoon), qui décide d'aller à Harvard Law pour reconquérir son ex-petit ami Warner (Davis). Contre toute attente, elle surpasse ses critiques, trouve l'amour et découvre finalement sa véritable valeur.

Et comme si ce n'était rien de spécial ?

Le casting pour la version lycéenne du personnage d'Elle dans la série "Legally Blonde" sur Prime Video est en cours, et les spectateurs peuvent s'attendre à un voyage amusant et divertissant.

Witherspoon a invité les fans à soumettre leurs auditions, promettant que ce sera une occasion unique de montrer leur créativité et leurs talents de divertissement.

