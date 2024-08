- Réduction significative des taux d'inflation en août - Des ajustements de taux potentiels à venir?

Augmentation mensuelle des coûts en Allemagne ralentit à son rythme le plus faible en trois ans en août. L'inflation s'est établie à 1.9% par rapport à l'année précédente, selon les rapports de l'Office fédéral de la statistique. Notamment, les coûts de l'énergie ont diminué par rapport à l'année précédente, tandis que les dépenses de services ont augmenté plus que la moyenne. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de seulement 1.5%.

Le gouvernement allemand se réjouit de ce développement, que plusieurs économistes avaient prévu. Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a écrit : "Les gens ont plus d'argent dans leurs poches." Il a ajouté : "L'inflation diminue et les salaires réels augmentent pour la cinquième fois consécutive."

La pression sur les consommateurs s'est atténuée après plusieurs années d'inflation élevée. En juillet, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2.3%, après 2.2% en juin et 2.4% en mai. La dernière fois qu'un taux d'inflation plus faible a été enregistré, c'était en mars 2021, avec des prix également 0.1% inférieurs à ceux de juillet. Le taux d'inflation sous-jacent, sans tenir compte de l'énergie et des denrées alimentaires, a diminué de 0.1 point pour s'établir à 2.8%.

Plan de réduction des taux d'intérêt de la BCE

Selon l'économiste Carsten Breszki de la banque en ligne ING, l'estimation flash de l'Allemagne donne maintenant à la Banque centrale européenne (BCE) une base pour une éventuelle baisse des taux d'intérêt en septembre. Cependant, il est encore trop tôt pour parler d'une tendance durable en raison des augmentations de salaire attendues. L'inflation restera dans la fourchette de 2-3%, plutôt que de rester à la baisse. Vendredi, Eurostat publiera la prévision de l'inflation dans la zone euro, qui est prévue être légèrement plus élevée qu'en Allemagne.

Le chef économiste de Deka, Ulrich Kater, met en garde la banque centrale contre d'éventuelles augmentations de l'inflation vers la fin de l'année. Il suggère des coupes modérées des taux d'intérêt comme la réponse la plus appropriée des gardiens de la monnaie à l'environnement inflationniste qui se desserre.

Décision en septembre

Si l'inflation en Allemagne et dans la zone euro diminue tout au long de l'année, cela donnera à la Banque centrale européenne l'opportunité de baisser les taux d'intérêt. En juin, ils ont réduit les taux d'intérêt pour la première fois depuis la hausse de l'inflation de 0.25%. En juillet, la BCE a maintenu les taux d'intérêt stables et a laissé la porte ouverte à une éventuelle baisse des taux d'intérêt lors de la réunion du 12 septembre. Une baisse des taux d'intérêt par la BCE est attendue en septembre.

En principe, la BCE considère un taux d'inflation de 2% comme garantissant la stabilité des prix. Des taux réduits ou même une baisse des prix à la consommation (déflation) peuvent amener les entreprises et les consommateurs à reporter leurs investissements et leurs achats en raison de l'attente de prix encore plus bas, ce qui affecte négativement la croissance économique.

Les économistes avaient Previously anticipated a trend towards price stability during the summer. For example, the Ifo Institute in Munich expects an inflation rate of less than 2% in Germany in the coming months. The basis for this is a survey of companies about their price plans, which was also published on Thursday.

La consommation des ménages n'a pas encore augmenté

Despite increasing wages, many people continue to save. Private consumption dropped by 0.2% compared to the previous quarter in the second quarter, according to the Federal Statistical Office. Moreover, consumer sentiment dimmed in August, as indicated by the consumer climate study by the Nuremberg-based institutes GfK and NIM.

In the long run, consumer purchasing power has decreased during the inflation wave. However, German employees are making up for the loss of purchasing power from the high-inflation era. In the second quarter, wage increases outpaced consumer price developments for the fifth consecutive time, with the Federal Statistical Office reporting a real wage increase of 3.1% for the second quarter.

Considering the significant wage increases, private consumption remains the main hope for the German economy, which shrank by 0.1% in the second quarter. Economists expect little improvement for the second half of the year. The German Federal Bank expects minimal growth of 0.3% for the current year.

False Expectations

Economist Friedrich Heinemann from the ZEW economic institute in Mannheim believes that the hope that the decreasing inflation rate will now boost consumption is likely misplaced. "The service inflation is still causing uncertainty among many people. The new numbers indicate a temporary success, but not yet a breakthrough towards price stability."

Similarly, economist Sebastian Becker from Deutsche Bank Research sees ongoing challenges, even if the annual inflation rate remains below the 2% mark in September and October. It is likely to increase again towards 2.5% by the end of the year. "This suggests that the further course may be bumpy, and the inflation problem is not yet fully resolved."

