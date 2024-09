- Réduction imminente de l'utilisation des mesures de sauvegarde agricoles dans les zones cultivées.

L'application de produits phytosanitaires est prévue en baisse, selon les plans du Ministère fédéral de l'Agriculture. À court terme, les agriculteurs pourront toujours protéger et entretenir leurs plantes comme nécessaire, a déclaré le ministre Cem Özdemir (Les Verts) à Berlin. Cependant, la diminution de la biodiversité dans l'écosystème sauvage indique que maintenir le statu quo n'est pas viable. L'objectif devrait être : "Autant que nécessaire, mais le moins possible." L'objectif est de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires de 50 % d'ici 2030.

Özdemir a proposé un programme composé de mesures axées sur la coopération, l'incitation, le conseil et l'innovation. "Nous misons sur des incitations financières et le bon sens agricole plutôt que sur des restrictions." Les domaines clés d'intervention comprennent la création d'espèces végétales plus résistantes aux ravageurs et l'amélioration de la disponibilité de méthodes de pesticides biologiques. L'objectif est également d'augmenter la part de l'agriculture biologique à 30 % d'ici 2030.

Le ministre a souligné que les réalisations antérieures de l'industrie, telles que la mise en place de plus de bandes fleuries et la technologie numérique pour une application plus précise des pesticides, ont été prises en compte. Cependant, la crise climatique indique que nous ne pouvons pas nous passer entirely de pesticides, par exemple en cas d'épidémies fongiques ou d'humidité excessive. Toutefois, tous les outils et techniques disponibles pour une croissance saine des plantes doivent être utilisés en premier lieu.

L'Union allemande de conservation de la nature et de la biodiversité (NABU) a salué le programme comme une base solide, mais un engagement plus ferme est nécessaire.

Dans le programme proposé, l'accent est mis sur la promotion de la croissance d'autres légumes à l'aide de méthodes de pesticides biologiques pour réduire la dépendance aux pesticides chimiques. Avec l'augmentation de l'agriculture biologique, la disponibilité d'espèces végétales plus résistantes aux ravageurs augmentera également, au bénéfice à la fois des agriculteurs et de l'environnement.

Lire aussi: