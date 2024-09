- Réduction du nombre d'enfants dans les jardins d'enfants de Thuringe

En Thuringe, on observe une baisse marquée du nombre de garçons et de filles pris en charge dans les jardins d'enfants. Selon les statistiques publiées en mars par l'Office statistique d'Erfurt, un total de 86 538 enfants étaient inscrits, soit une baisse d'environ 3 300, soit 3,7 %, par rapport à l'année précédente. Ce chiffre comprend 1 351 jardins d'enfants et services de garde à domicile dispensés par des mères à travers l'État, qui ont accueilli collectivement 87 162 enfants.

Le taux de scolarisation pour les enfants de moins de six ans en Thuringe était de 77,5 % en mars, en amélioration de 0,8 point par rapport à l'année précédente. La ville de Jena a enregistré le taux de scolarisation le plus élevé (82,6 %) pour ce groupe d'âge, tandis que Suhl a enregistré le plus bas, à 71,1 %. Le ministère de l'Éducation de Thuringe prévoit une baisse des inscriptions en garderie en raison des changements démographiques à court terme.

Le rapport des statistiques reveals également une baisse du nombre de personnel de 319, soit une baisse de 2 %, laissant 18 343 employés. Le nombre de personnel masculin dans les postes de garde d'enfants a connu une augmentation significative, passant de moins de la moitié de l'année précédente à 1 100 de plus. Cela signifie qu'environ 1 employé sur 14 dans ces établissements est un homme.

Malgré la baisse du nombre d'enfants pris en charge dans les jardins d'enfants, on observe une augmentation du nombre d'hommes travaillant dans les maisons d'enfants en Thuringe. Ce changement dans la dynamique des sexes est visible dans le personnel de garde d'enfants.

En réponse à la prévision du ministère de Thuringe, il y a un intérêt croissant à explorer des alternatives pour l'éducation des jeunes enfants, telles que les maisons d'enfants, en raison de la baisse projetée des inscriptions en garderie.

