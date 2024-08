Anticipation de ventes en baisse pr├ędite - Réduction du nombre de vendeurs d'arbres de Noël

Certains fournisseurs de sapins de Noël en Brandebourg anticipent moins d'acheteurs cette année et sont contraints de réduire leurs dépenses. "Nous réduisons nos points de vente de 100 à 50", a déclaré Christian Mai, directeur de Werder Tannenhof. L'an dernier, moins de personnes ont visité les plantations pour choisir leur propre sapin.

Mai attribue la baisse à la hausse des prix de l'essence. Les gens ont réfléchi à trois fois avant de s'aventurer loin pour un sapin. De plus, les producteurs ont été confrontés à des coûts plus élevés en raison de la hausse des prix des produits phytopharmaceutiques et des engrais, ainsi que de l'augmentation du salaire minimum. Le manque de main-d'œuvre était un autre obstacle. Il était difficile de trouver des vendeurs fiables et motivés pour les stands.

En raison de ces facteurs, les fournisseurs de sapins de Noël ont décidé de réduire les ventes. Des mesures similaires étaient prises par les producteurs dans et en dehors du Brandebourg.

Les clients devront puiser plus profondément dans leurs poches

"Tout le monde affûte ses crayons", a déclaré Mai, qui siège également au conseil d'administration de l'Association fédérale des producteurs de sapins de Noël. Il gère une plantation en Thuringe sur 40 hectares, ainsi qu'une à Werder où poussent 80 hectares de sapins de Noël.

Holger Zahn, PDG de Späth'sche Baumschulen, a également signalé une augmentation des coûts de transport, entraînant une augmentation de 5 % du prix des sapins cette année. Les clients peuvent s'attendre à payer environ 40 euros pour un sapin de qualité supérieure entre 1,25 et 1,50 mètre, et environ 50 euros pour un entre 1,50 et 1,75 mètre. Il attribue l'augmentation aux prix de l'essence, des péages et du salaire minimum.

Selon Zahn, la pépinière, située à Berlin, cultive des sapins de Noël sur 20 hectares en Brandebourg, mais pas seulement des sapins de Noël. Au total, 60 entreprises cultivent des sapins de Noël sur 600 hectares.

Comme Werder Tannenhof, Späth'sche Baumschulen n'a signalé aucune perte liée à la météo en raison d'une pluviométrie suffisante. Cependant, ils ont également connu une pénurie de travailleurs temporaires. Un autre défi que de nombreux propriétaires d'entreprise du secteur ont dû relever, mais résolu dans l'entreprise de Zahn, était de trouver quelqu'un pour reprendre l'entreprise.

Malgré le fait que les clients dépensent moins pour les jardins et Noël en raison de l'inflation et d'autres achats, Zahn reste "cautieusement optimiste" quant à la saison à venir.

Christian Mai partage l'optimisme de Zahn pour la saison. Pas seulement parce que le temps était favorable cette année et qu'il n'y avait pas de pertes de récolte, mais aussi parce qu'il croit que de nombreuses personnes achèteront toujours un sapin, bien que peut-être pas autant qu'aux années COVID où de nombreuses personnes ont dû rester à l'intérieur.

En réponse aux pressions financières, Werder Tannenhof, dirigé par Christian Mai, réduira le nombre de points de vente de 100 à 50. En raison de ces circonstances, les vendeurs de ces points de vente devront peut-être adapter leurs stratégies pour maintenir l'activité.

