- Réduction du nombre de véhicules urbains, possibilité d'incitations à l'enlèvement.

Encourager le désenregistrement de véhicules à Francfort et à Marburg :

Des programmes promotionnels ont été mis en place à Francfort et à Marburg pour inciter les résidents à désenregistrer leurs véhicules. Francfort offre un transport public gratuit pendant un an, depuis début juillet, et a reçu plus de 100 demandes d'incitation environnementale, selon le département de la mobilité.

Heiko Nickel, responsable de la planification stratégique du trafic, déclare : "C'est un succès. Notre objectif est d'offrir des incitations. Soixante-quinze pour cent des voitures au centre-ville sont stationnaires pendant la semaine et ne sont pas nécessaires pour les trajets quotidiens."

Francfort distribue le City Pass, un abonnement annuel d'une valeur de 588 euros, délivré par la ville. Un extrait d'immatriculation du Bureau fédéral du transport routier est nécessaire pour postuler. Initialement, il y avait des retards en raison de la forte demande, mais la procédure a été simplifiée et le nombre de demandes augmente. La période d'essai pour poursuivre cette action débutera à l'été 2025. Un total de 500 000 euros a été alloué à cela.

Contraintes d'espace au centre-ville

Cette incitation fait partie du Plan directeur de la mobilité de Francfort, un plan directeur pour la politique de transport futur. Cela comprend 11 mesures clés, notamment la promotion de la circulation à vélo et à pied, ainsi que des bus et des trains. En raison des contraintes d'espace, le trafic automobile de Francfort ne peut pas être soutenu, déclare Nickel : "Nous avons besoin d'un changement de mobilité pour que la ville fonctionne."

En raison de l'extension prévue des gratte-ciel dans la ville, l'utilisation de moyens de transport plus efficaces, tels que les transports en commun, doit être améliorée et accélérée. Un parc-relais est en cours de développement et l'offre de covoiturage sera étendue.

Le plan directeur sera présenté au parlement de la ville après les vacances d'été. Malgré les discussions, Nickel reste optimiste quant à son approbation en raison de l'implication importante des citoyens dans sa création. Cependant, il y a une résistance, principalement de la part du FDP, qui est également au pouvoir à Francfort.

Pot pourri à Marburg

Marburg a introduit un programme d'incitation plus généreux au milieu juin, qui a rapidement suscité l'intérêt souhaité : les résidents reçoivent une prime de 1 250 euros pour le désenregistrement ou la mise au rebut de leur voiture personnelle pendant un an - similaire à Francfort, que ce soit pour la première, la deuxième ou la troisième voiture. En deux mois, les 50 candidats nécessaires ont été identifiés.

Certains candidats ont librement révélé leurs motivations, selon un porte-parole de la ville : des personnes âgées envisageant de mettre au rebut leur voiture et de passer au bus et au train, des résidents du centre-ville dont la voiture est plus souvent stationnée qu'utilisée, des deuxièmes voitures qui ont été désenregistrées.

Les expériences seront évaluées et une décision sera prise d'ici la fin de l'année sur la prochaine étape, a expliqué le porte-parole de la ville. La prime est censée être une première étape vers la réalisation de l'objectif de rendre la ville aussi neutre en carbone que possible d'ici 2030. Cependant, les résidents de Marburg ont rejeté l'un des objectifs clés de la stratégie de trafic "MoVe 35" - réduire le trafic automobile en ville de moitié d'ici 2035 - lors d'un référendum.

À Cassel, une prime locale d'annulation n'est pas un sujet prioritaire. La ville n'a pas essayé cette approche et ne la considère pas. Un représentant a déclaré que la ville se concentre sur l'amélioration et l'extension des offres réelles pour la circulation piétonne et cycliste, ainsi que les transports en commun, pour atteindre ses objectifs de politique de circulation. La ville travaille sur des concepts de mise en œuvre correspondants.

Projet à Darmstadt terminé

Darmstadt a proposé une récompense temporaire. Les résidents qui ont vendu ou mis au rebut leur voiture, ainsi que les nouveaux résidents, ont reçu un ticket climatique. "Cela a permis d'essayer et d'utiliser les transports en commun à Darmstadt et dans la région environnante pendant trois mois", a déclaré le service de presse. Le programme a pris fin fin janvier 2024 en raison de "besoins de consolidation budgétaire".

Le nombre d'immatriculations de voitures a également diminué : "Alors que 3 820 nouveaux résidents ont reçu un ticket climatique de septembre 2022 à janvier 2024, seulement 192 citoyens l'ont fait en raison du désenregistrement de la voiture. Après l'introduction du Germany ticket en mai 2023, le taux d'application mensuelle a chuté considérablement à deux ou trois", a déclaré la ville.

Maintenant, les nouveaux résidents de Darmstadt reçoivent un bon de 50 euros pour les transports en commun. Darmstadt, qui a élaboré un plan de protection du climat, comprend 50 mesures, notamment des projets pilotes pour réduire le trafic automobile et promouvoir la circulation piétonne, cycliste et en transports en commun.

