- Réduction du nombre de coléoptères d'écorce dans les forêts de Thuringe

L'été inhabituellement humide a considérablement ralenti l'infestation du scolyte du pin dans la Thuringe. En juillet, le volume de bois endommagé par les scolytes dans les forêts de l'État a diminué à 491 000 mètres cubes, selon l'autorité forestière de l'État. Un mètre cube de bois solide équivaut à un mètre cube de masse de bois dense.

À titre de comparaison, en juillet 2023, le volume de bois endommagé était supérieur à 1,2 million de mètres cubes, plus du double de la figure actuelle. Cette tendance à la baisse a été observée pour la première fois en juin, mais il reste à voir si elle se poursuivra à l'automne.

Depuis le début de l'année, les scolytes ont causé environ 2,2 millions de mètres cubes de bois endommagé dans tout l'État. During the same period last year, it was around 3.3 million cubic meters. "Ce développement donne aux forestiers et aux propriétaires forestiers un espoir prudent," a déclaré le directeur des forêts de Thuringe, Volker Gebhardt.

La résistance des épicéas aux parasites a augmenté

La météo humide et l'approvisionnement en eau des derniers mois ont renforcé la vitalité des épicéas, sensibles à la sécheresse. Cela a également augmenté leur résistance aux parasites.

La surveillance régulière, l'abattage rapide des épicéas infestés et leur enlèvement rapide de la forêt ont efficacement réduit les populations, selon Gebhardt. Les régions touchées par les scolytes restent les districts de Neuhaus, Gehren et Frauenwald.

Contrairement à la tendance générale, dans les régions principalement touchées, le nombre d'infestations dans les forêts de sapins purs augmente ou reste à des niveaux élevés - par exemple, dans les districts d'Oberhof et de Finsterbergen.

