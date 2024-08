- Réduction du nombre de bons de vente servis au cours des six premiers mois de la période.

Tombeaux par hasard, par des incidents avoués ou suite à des enquêtes méticuleuses : En moyenne, environ 17 mandats d'arrêt ont été exécutés par jour au cours des six premiers mois de 2024. Au total, cela représente 3 054 mandats d'arrêt exécutés, soit environ 450 de moins par rapport à la même période de l'année précédente, avec 3 507 mandats exécutés. Ces informations ont été confirmées par le Bureau de police criminelle de l'État de Magdebourg sur demande. Les données proviennent des évaluations du Bureau de police criminelle fédérale.

Outre ces mandats exécutés, il en existe de nombreux autres en suspens. Au 1er juillet 2024, il y avait 2 694 mandats en suspens, soit légèrement moins qu'en 2023 (2 710).

Un individu peut faire l'objet de plusieurs mandats, comme l'a précisé la LKA. De plus, ces chiffres représentent un instantané, car les mandats sont exécutés quotidiennement et le statut recherché d'une personne est immédiatement révoqué. En même temps, de nouveaux mandats sont émis et des individus sont ajoutés à la liste des recherchés.

Un grand nombre de mandats en suspens pour des infractions réglementaires

La raison la plus courante de ces mandats est les infractions à la loi réglementaire. Cela implique ce que l'on appelle la détention obligatoire. Les individus ne paient pas les amendes, par exemple en raison de violations de la circulation allant de la stationnement illégal à la conduite en état d'ivresse, comme l'a expliqué un porte-parole de la LKA. Après des rappels, un mandat peut être émis pour contraindre le paiement de l'amende.

Par exemple, en avril, les officiers de police du district de Salzland ont rapporté qu'ils avaient arrêté un homme avec 17 mandats en suspens à Bernburg. Le homme de 57 ans a été trouvé chez lui. Il a réussi à payer la somme totale de 334 euros, évitant ainsi la détention.

Mandat non exécuté

Les mandats liés au vol et à l'abus de confiance sont également courants. Selon la LKA, la fraude et la violation de confiance occupent la troisième place parmi les offenses les plus fréquentes. Dans ces cas, le porte-parole du parquet général de Naumburg, Klaus Tewes, a expliqué qu'il s'agit de purger une peine de prison. Les individus ont été condamnés, mais ne se sont pas présentés volontairement en prison. Un mandat est alors émis pour leur arrestation.

Par exemple, à la fin avril, une patrouille de police fédérale a arrêté une femme de 27 ans ivre à la gare principale de Dessau. Un contrôle dans le système de police des personnes recherchées a révélé qu'elle était recherchée par plusieurs parquets, entre autres, dans le cadre d'enquêtes sur le vol et les coups et blessures. De plus, elle avait été condamnée pour fraude et n'avait ni payé ni purgé sa peine. Sa prochaine destination était la prison.

Au 1er juillet 2024, il y avait cinq mandats en suspens pour des meurtriers condamnés en Saxe-Anhalt, soit le même nombre qu'un an plus tôt. Le nombre de mandats en suspens pour homicide involontaire était de six, soit un de moins qu'en juin 2023.

