- Réduction du nombre d'arbres de Noël en Basse-Saxe

Cette année, l'offre de sapins de Noël en Basse-Saxe et à Brême est plutôt limitée. Par conséquent, certains vendeurs de sapins pourraient augmenter leurs prix de jusqu'à 4 euros par sapin, selon l'expert Benedikt Schneebecke d'Ostseetanne. Mais ne vous inquiétez pas, la réalité sans sapin ne sera pas une option.

En gros, l'échelle des prix devrait rester relativement similaire à celle de l'année dernière. Un sapin Nordmann coûterait entre 22 et 29 euros par mètre courant, tandis que les sapins bleus et rouges vous coûteraient entre 13 et 18 et 10 et 15 euros respectivement, selon l'analyse de Schneebecke.

Cependant, le sapin bleu pourrait voir une légère augmentation de prix en raison de sa pénurie. Schneebecke souligne qu'un sapin de deux mètres de haut a été élevé pendant environ douze ans, mais son prix est à peine plus élevé qu'un bouquet de fleurs. Actuellement, les producteurs de sapins de Noël sont en pourparlers avec les grossistes et les détaillants au sujet de leurs tarifs.

Schneebecke attribue la faible offre à la sécheresse de 2017 et 2018, où de nombreux jeunes sapins ont péri, ainsi qu'aux prix réduits, aux profits élevés des détaillants et aux coûts de production en hausse, ce qui a entraîné une diminution de la superficie des exploitations ou un retrait complet de l'activité, entraînant une légère augmentation des prix chez les producteurs. Finalement, c'est aux grands détaillants tels que les centres de jardin de décider si ces coûts supplémentaires seront répercutés sur les consommateurs.

Malgré la légère augmentation des prix chez les producteurs en raison de l'offre réduite, les producteurs de sapins de Noël espèrent que les prix ne augmenteront pas considérablement le soir de Noël. Certains détaillants pourraient choisir d'absorber ces coûts pour maintenir des prix abordables pour leurs clients lors de cette occasion spéciale.

