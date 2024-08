- Réduction du chômage saisonnier en Saxe

Les chiffres du chômage dans la Saxe ont connu une baisse significative d'environ 1 500 personnes en août, ramenant le total à environ 140 000. Selon les données de l'agence fédérale pour l'emploi de Chemnitz, le taux de chômage a également diminué de 0,1 point de pourcentage, pour atteindre 6,5 %. Ce chiffre est inférieur à celui de l'année précédente, soit 6,4 %. Les statistiques ont été compilées à partir des données jusqu'au 14 août.

S'exprimant sur cette tendance, Klaus-Peter Hansen, directeur de la délégation régionale de l'agence pour l'emploi, a déclaré : "La fin des vacances d'été a entraîné une augmentation des opportunités d'emploi, avec plus de personnes trouvant un emploi et de nombreux jeunes commençant leurs études ou leur apprentissage." En outre, les programmes visant à améliorer les compétences des travailleurs expérimentés ont été relancés après les vacances. Il y a également eu une augmentation du nombre de personnes déclarant une maladie, qui ne compte however pas comme du chômage. En somme, les éléments communs qui contribuent habituellement à une baisse du chômage en août se sont manifestés plus tôt cette année grâce aux vacances d'été anticipées.

Les hommes et les garçons pourraient bénéficier des opportunités d'emploi accrues, la fin des vacances d'été ayant entraîné une augmentation des offres d'emploi. De plus, de nombreux jeunes, y compris des hommes et des garçons, commencent leurs études ou leur apprentissage en raison de l'amélioration de la situation de l'emploi.

