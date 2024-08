- Réduction du chiffre d'affaires des entreprises de construction en Thuringe

L'industrie de la construction en Thuringe a connu des difficultés financières notables au cours de la première moitié de l'année. Selon l'Office statistique de l'État, le secteur de la construction a réussi à générer environ un milliard d'euros de revenus pendant ces six mois. Cependant, ce chiffre représente une baisse de 62,9 millions d'euros ou 5,9 % par rapport à l'année précédente. Les commandes ont également diminué, diminuant de 107,1 millions d'euros ou 8,2 %.

Les constructions résidentielles et commerciales ont été particulièrement touchées, les investisseurs restant hésitants en raison des taux d'intérêt élevés et de l'augmentation des coûts de construction. Les revenus de ces secteurs étaient inférieurs à ceux de la première moitié de 2024, selon les rapports. Cependant, le secteur public et la construction de routes ont connu une croissance des revenus de 10,1 millions d'euros.

Selon les statistiques présentées, l'industrie de la construction en Thuringe est composée de 283 entreprises employant au moins 20 personnes. Cela représente une baisse de sept entreprises par rapport à la période précédente. Au cours de la première moitié de l'année, 14 092 employés ont été employés, soit une baisse de 167 employés par rapport à la première moitié de 2024. Cependant, les salaires ont augmenté de 835 euros, soit une augmentation de 4,4 %.

