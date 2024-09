- Réduction des ventes d'électronique de consommation traditionnelle

Les Jeux olympiques d'été et le Championnat d'Europe de football de l'UEFA n'ont pas déclenché la hausse des ventes attendue dans le secteur de l'électronique grand public en Allemagne, selon les données du marché de Bitkom avant l'exposition technologique IFA. Traditionnellement, de tels événements attirent les consommateurs dans les magasins d'électronique ou en ligne pour acheter de plus grands téléviseurs, a noté le PDG de Bitkom, Bernhard Rohleder. Malheureusement, cette tendance n'a pas été observée cette année.

Le rapport de Bitkom sur "l'Avenir de la technologie grand public en 2024" indique une légère baisse annuelle des ventes d'électronique grand public en Allemagne. Plus précisément, le marché traditionnel de l'électronique, y compris les téléviseurs, les appareils photo numériques et les appareils audio, devrait diminuer de 7,5 % pour atteindre 7,6 milliards d'euros cette année, contre 8,2 milliards d'euros Previously.

Boom du coronavirus - Fléchissement du sport

La baisse des ventes de téléviseurs peut être attribuée à un marché trop saturé. En effet, l'année 2020, marquée par la pandémie de COVID-19, a vu les gens investir dans la technologie et les gadgets pour la maison en raison des restrictions de voyage, a expliqué Rohleder. "Les gens n'ont pas pu partir en vacances, mais ils ont acheté de la technologie à la place." Malgré la fin de la pandémie, il semble que les appareils électroniques récemment achetés n'ont pas encore été remplacés.

Le secteur des smartphones, en revanche, a dépassé le marché de l'électronique grand public. Bitkom prévoit la vente de 21,4 millions de dispositifs cette année, générant un chiffre d'affaires de 12,3 milliards d'euros, soit une augmentation de 3,7 % par rapport à l'année précédente. Un autre secteur en croissance est celui des appareils portables. Bitkom prévoit la vente de 13,1 millions de dispositifs cette année, totalisant 2,6 milliards d'euros de ventes, soit une croissance annuelle de 8,1 %.

Les portables en hausse

La croissance des revenus dans le nouveau segment des portables est principalement tirée par les montres connectées. Selon un sondage de Bitkom, 36 % de la population allemande utilise régulièrement une montre connectée. Ces montres connectées sont particulièrement populaires auprès de la jeunesse. Parmi les personnes âgées de 16 à 29 ans, 64 % utilisent des montres connectées, tandis que ce chiffre tombe à 48 % pour les personnes âgées de 30 à 49 ans. La génération plus âgée est moins portée sur les montres connectées, avec seulement 14 % des personnes âgées de 65 ans et plus qui les utilisent.

L'étude de Bitkom révèle un marché croissant pour les accessoires intelligents au-delà des simples montres connectées, tels que les écouteurs intelligents, les semelles, les ceintures, les patchs et les vêtements. 24 % des Allemands ont porté ou envisagent de porter des écouteurs intelligents. 22 % sont ouverts à l'utilisation de semelles intelligentes, tandis que 14 % s'intéressent aux ceintures intelligentes, 13 % aux patchs intelligents et 12 % aux vêtements intelligents. 11 % portent ou utilisent déjà des bagues intelligentes. Selon Rohleder, ces

