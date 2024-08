- Réduction des taux de natalité en Basse-Saxe

Baisse des taux de natalité : Selon les données récentes de l'Office d'État de la Statistique, le nombre de naissances vivantes en Basse-Saxe a diminué en 2023. Au total, 67 162 bébés sont venus au monde, soit une baisse de 5,8 % par rapport à 2022, où 71 289 naissances ont été enregistrées.

L'âge moyen des mères à l'accouchement est resté constant à 31 ans et 4 mois en 2023, identique à l'année précédente. Environ 45 % des mères accouchaient pour la première fois. 3,2 % des nouveau-nés étaient des jumeaux ou des triplés.

Brême reste la seule région avec un taux de natalité plus élevé par femme

Le taux de fécondité total en Basse-Saxe en 2023 a baissé de 0,1 pour atteindre 1,42 enfant. Ce chiffre est un outil crucial pour les statisticiens pour comprendre les schémas de fécondité et représente le nombre moyen d'enfants qu'une femme aurait tout au long de sa vie si ses taux de fécondité reflétaient ceux de toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans dans cette année-là. Seule Brême a dépassé ce taux, avec un taux de fécondité total de 1,46.

En examinant les régions de l'État, la ville de Salzgitter avait le taux de fécondité total le plus élevé, avec 1,82, suivie par le district de Cloppenburg (1,68). D'un autre côté, la ville d'Oldenbourg avait le taux le plus bas, avec 1,11, suivie de près par Brunswick, Osnabrück et la capitale de l'État, Hanovre, chacune avec un taux de 1,17.

Malgré la baisse des taux de natalité, les enfants continuent de représenter une part importante de la population, avec 45 % de mères accouchant pour la première fois en 2023. La baisse des taux de natalité peut avoir un impact sur la main-d'œuvre future et le ratio de dépendance en Basse-Saxe.

