- Réduction des suicides: le rôle du filet de sécurité du Golden Gate en prévenant les sauts mortels

Le célèbre pont Golden Gate s'élève à 67 mètres et s'étend sur une impressionnante distance de 2,7 kilomètres au-dessus de la baie de San Francisco. Connu dans le monde entier pour sa beauté, il est malheureusement devenu un aimant pour les individus qui envisagent de se suicider. Depuis son inauguration en 1937, environ 1800 suicides ont été enregistrés, mais le chiffre réel est probablement plus élevé.

Suite à de nombreuses demandes, notamment de la part de l'organisation "Bridge Rail Foundation", les autorités de San Francisco ont finalement décidé de prendre des mesures pour sauver des vies et prévenir les suicides. Elles ont installé des filets de sécurité en acier inoxydable à intervalles réguliers des deux côtés du pont, espacés de 15 mètres. Ce projet a commencé en 2018 et a coûté 224 millions de dollars au district du pont. Il a pris cinq ans à réaliser et l'infrastructure est devenue opérationnelle début 2024.

Les tentatives précédentes de mettre en place de telles mesures de prévention ont rencontré une opposition principalement liée à l'apparence du pont. Toutefois, les partisans ont surmonté ces objections et leurs efforts semblent porter leurs fruits. Après huit mois, on observe une tendance positive. Le nombre moyen de suicides sur le pont Golden Gate était de 30 par an, mais en 2024, seuls quatre cas ont été recensés, selon "The San Francisco Standard".

Bien que les filets de sécurité minimisent le risque de mort, atterrir dessus est extrêmement douloureux. Les filets de sécurité sont en réalité une plateforme métallique solide, et les individus qui y tombent peuvent s'attendre à des ecchymoses, des entorses et potentiellement des os cassés, selon le district du pont. La conception vise non seulement à protéger, mais aussi à décourager de telles actions.

Paolo Cosulich-Schwartz, porte-parole du Golden Gate Bridge, Highway, and Transportation District, déclare : "En temps normal, nous aurions enregistré 15 à 20 suicides à ce stade. De plus, notre personnel aurait intervenu dans 150 à 200 tentatives de suicide. D'ici juillet, nous aurions généralement effectué entre 90 et 120 interventions réussies." Cette année, seul 66 interventions ont été nécessaires grâce aux filets de sécurité.

Bien que chaque suicide sur le pont Golden Gate soit une source de profonde tristesse, il est encourageant de constater une diminution aussi significative du nombre de suicides. On peut espérer que les autorités de San Francisco parviendront un jour à éliminer tous les tentatives de suicide à ce lieu emblématique.

