- Réduction des recettes de billets dans les cinémas

Il s'avère que la fréquentation des cinémas a connu une baisse au cours de la première moitié de l'année. Selon l'Association des fonds cinématographiques basée à Berlin, environ 41,9 millions de billets ont été achetés pendant cette période, ce qui représente une baisse de 7,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Si nous sautons à la première moitié de 2023, le chiffre serait d'environ 45,2 millions de billets vendus.

Peter Dinges, membre du conseil d'administration de l'AFC, a exprimé sa déception, notant que malgré la grève des cinéastes et des interprètes adultes aux États-Unis pendant plusieurs mois, qui a entraîné le report de certaines sorties de films en Allemagne, la baisse des ventes de billets était "modérée" à moins de 10%.

Moins de longs métrages en 3D et de films moins connus ont contribué à la baisse globale des recettes, qui s'est élevée à environ 403,5 millions d'euros (par rapport à 455,1 millions d'euros lors de la même période de l'année dernière). Cependant, la bonne nouvelle est que les cinéphiles ont bénéficié de prix de billets plus bas, le coût moyen par billet étant de 9,63 euros au lieu de plus de 10 euros.

En tête du box-office allemand, se trouve la suite de la saga de science-fiction "Dune : Part Two", qui a vendu plus de 3,1 millions de billets. Elle est suivie de près par la comédie "Chantal dans le pays des fées" (environ 2,7 millions de billets) et à la troisième place, le succès de Pixar "Inside Out 2" (environ 2,6 millions de billets vendus). Parmi les autres films populaires figurent "Kung Fu Panda 4" et "Au-delà de l'étang". Outre "Chantal dans le pays des fées" et "Un million de minutes", seuls deux productions allemandes ont réussi à se hisser dans le top 10.

Malgré la baisse de la fréquentation, il semble que les cinémas conservent leur stabilité, avec 1 221 entreprises, 955

