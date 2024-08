- Réduction des pénalités pour les billets de bus et de tramway grâce à VRR

À partir du 1er septembre, dans l'Association des transports du Rhin-Ruhr (VRR), les passagers n'auront accès qu'à des billets spécifiques sur les bus et les tramways. Cette modification comprendra la vente uniquement de billets simples et de billets pour vélos à usage immédiat, directement auprès des conducteurs de bus et des distributeurs automatiques de billets dans les tramways dans la zone VRR, comme annoncé par le VRR.

Le VRR a expliqué que cette nouvelle gamme de billets vise à réduire le temps nécessaire pour les ventes, les conseils et les paiements lors des déplacements à l'avenir. "Les passagers pourront bénéficier de départs plus ponctuels aux arrêts et d'un horaire beaucoup plus fiable", a déclaré le VRR. Tous les autres billets restent disponibles comme d'habitude via les applications, les centres de clients et les distributeurs de billets dans les gares et les arrêts.

Passage vers la distribution numérique

Le porte-parole du conseil d'administration du VRR, Oliver Wittke, a déclaré : "Avec cette nouvelle offre de billets à bord, nous avons fait notre première grande étape. Des étapes futures telles que la réduction des billets en papier et la suppression des validateurs doivent suivre." Les entreprises de transport de la VRR accorderont une plus grande attention aux canaux de distribution numériques à l'avenir.

Le VRR informe les passagers de ce changement localement sur les bus ainsi que via les applications et les réseaux sociaux, ont-ils déclaré. La région du Rhin-Ruhr, qui est la plus grande association de transport en termes de population, couvre la plupart de la région du Ruhr, le Bas-Rhin, des parties de la région de Bergisches Land et la capitale régionale Düsseldorf.

Les autres associations de transport de NRW restent inchangées

Les autres associations de transport de NRW n'ont pas encore prévu de changements. Selon un porte-parole, l'Association des transports d'Aix-la-Chapelle (AVV) n'a actuellement pas prévu de limiter la gamme de billets proposée sur les bus. Les billets simples, de 24 heures et de jour, ainsi que les billets pour vélos sont disponibles auprès des conducteurs de bus. Dans les districts de Heinsberg et de Düren, des billets hebdomadaires et mensuels sont également proposés.

Dans la zone tarifaire de Westphalie, il n'y aura pas de changements dans la vente de billets aux machines ou à bord dans un avenir proche, selon un porte-parole de l'association tarifaire. La zone tarifaire de Westphalie couvre une grande partie des régions de Westphalie et de Lipper, y compris les villes de Bielefeld, Hamm et Münster, ainsi que les districts de Coesfeld, Gütersloh, Herford, Paderborn, Steinfurt, Unna et Warendorf.

