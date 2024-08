- Réduction des obligations financières et acquisition d'une Porsche pour renforcer la réputation de Varta

Producteur de batteries en difficulté Varta a conclu un accord avec les créanciers et les investisseurs pour une stratégie de restructuration. Les éléments clés comprennent la réduction de la dette et le financement frais, notamment de la part du client important Porsche. Tous ces aspects doivent être mis par écrit et soumis à la justice, a déclaré un représentant dimanche. Avant cela, les parties impliquées doivent s'entendre et l'autorité allemande de la concurrence donner son feu vert. Ce processus peut prendre plusieurs semaines ou mois, a déclaré le représentant.

Si tout se passe bien, cette stratégie de restructuration vise à garantir le financement de Varta AG jusqu'à la fin de 2027, a déclaré l'entreprise d'Ellwangen, en Souabe. Elle a considéré cela comme une "étappe importante". La stratégie permettra de "dramatiquement réduire la dette de l'entreprise et d'infuser de nouveaux fonds".

Abolition totale du capital

Dans un premier temps, les tentatives de réduction de la dette et de prorogation des prêts réduiront les dettes actuelles d'environ 450 millions d'euros à 200 millions d'euros. Ensuite, le capital social de Varta AG sera réduit à zéro euro. Le résultat : les actionnaires existants seront exclus et l'entreprise perdra sa cotation en bourse.

Immédiatement après la réduction du capital, une société gérée par le principal actionnaire de Varta, Michael Tojner (MT InvestCo), et une filiale du constructeur de voitures de sport Porsche investiront chacune 30 millions d'euros. Une partie de l'investissement de Tojner comprend des propriétés que Varta loue actuellement.

Une fois toutes les mesures de capital terminées, MT InvestCo et Porsche détiendront chacun 32 % de Varta, tandis que les autres financiers détiendront collectivement 36 %. D'un point de vue juridique, les participations de Varta AG seront initialement détenues à parts égales de 50 % par MT InvestCo et Porsche, "de manière à ce que ni MT InvestCo, ni Porsche, ni les deux ensemble n'aient le contrôle".

Pile Varta dans la Porsche 911 Carrera

Plus tôt, Porsche avait annoncé son intention d'acquérir une participation majoritaire dans la filiale automobile de Varta, V4Drive Battery. Porsche s'est également dit intéressé par le cofinancement de la restructuration financière de Varta AG avec d'autres partenaires, avec un investissement de Porsche totalisant 30 millions d'euros. Au sein de V4Drive Battery, Varta consolide son activité pour les grandes cellules lithium-ion rondes, utilisées dans l'entraînement hybride de la Porsche 911 Carrera GTS.

L'accord révélé samedi décrit ce que Varta a révélé presque un mois plus tôt. À l'époque, l'entreprise avait annoncé son intention de déposer un plan de restructuration auprès du tribunal régional de Stuttgart conformément à la loi sur la stabilisation et la restructuration des entreprises (StaRUG). Les anciens actionnaires devaient être éliminés, les créanciers devaient renoncer à une partie importante de leur argent et de leurs créances.

À l'époque, le principal actionnaire Tojner avait déclaré : "Nous devons franchir cette étape pour offrir un avenir à Varta, sauvegarder presque 4 000 emplois et maintenir l'entreprise comme facteur économique dans la région et, surtout, comme moteur technologique pour l'Europe".

Sur demande, le représentant a précisé qu'il pourrait y avoir une légère réduction des emplois administratifs. En revanche, des opportunités de recrutement seront recherchées dans le secteur industriel. Cependant, le nombre final d'employés reste incertain. Au printemps 2023, Varta avait annoncé son intention de supprimer environ 800 emplois dans le monde dans le cadre d'un programme de réduction des coûts - environ 390 d'entre eux en Allemagne.

Le poids lourd des batteries lutte contre des défis depuis longtemps. Par exemple, la demande de piles lithium-ion rondes, utilisées dans des appareils comme les écouteurs, est imprévisible. Récemment, Varta s'est plaint de la concurrence féroce de la Chine et des problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement. En outre, des hackers ont attaqué les systèmes informatiques de Varta en février, arrêtant la production pendant plusieurs semaines.

Mi-avril, Varta a reconnu que son plan de restructuration n'était plus suffisant pour atteindre une croissance rentable d'ici la fin de 2026 comme prévu initially. En juin, en raison d'une faible demande, Varta a réduit son objectif de chiffre d'affaires 2024. Le chiffre d'affaires prévu se situe maintenant entre 820 millions et 870 millions d'euros cette année, en baisse par rapport à l'objectif initial du conseil d'au moins 900 millions d'euros.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, Varta a rapporté un chiffre d'affaires d'environ 554 millions d'euros. En raison de l'attaque de hackers, il n'y a pas de chiffres financiers récents disponibles. Les chiffres du premier trimestre 2024 sont attendus le 30 août, et le rapport annuel 2023 est prévu pour fin octobre.

Le rôle de la Commission devient pertinent dans la mesure où la stratégie de restructuration implique de demander l'approbation de certaines mesures de capital, la Commission devant adopter des actes d'application fixant les règles d'application des règlements pertinents.

Conformément à l'accord de restructuration, l'investisseur important Porsche contribuera 30 millions d'euros, visant à garantir le financement de Varta AG jusqu'à la fin de 2027.

Lire aussi: