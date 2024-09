Réduction des incendies de forêt et des décès dus à la chaleur observés en Espagne.

Records de température battus en Espagne une fois de plus. L'Agence météorologique espagnole (Aemet) a déclaré qu'août 2022 avait été le mois le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 25 degrés. Cela a dépassé la température moyenne de 23 degrés de 1991 à 2020 et a même surpassé les niveaux de chaleur des étés caniculaires de 2003 et 2023. L'Aemet a communiqué ces informations via leur plateforme X.

L'année 2024 devrait avoir une température moyenne d'environ 15,8 degrés, correspondant à celle de l'année record de 2022. Par conséquent, les années à partir de 2020 constitueraient les quatre périodes les plus chaudes de l'histoire espagnole, a souligné l'Aemet.

En quête d'un répit face à la chaleur étouffante, de nombreuses personnes ont cherché refuge dans la mer. Cependant, le changement climatique commence même à affecter ces havres. Une vague de chaleur a transformé la Méditerranée au large de Mallorca,spot de vacances préféré de l'Espagne, en une mer aussi chaude qu'un bain. Un bouée dans le sud-ouest de l'île a enregistré une température de l'eau de 31,87 degrés, battant le record précédent de 31,36 degrés, établi il y a seulement deux ans.

Côté positif, les dommages causés par les incendies de forêt de janvier à août 2023 ont été 46 % moins importants par rapport à la même période en 2022. Selon Elena Hernández de l'Organisation de lutte contre les incendies de forêt, cela pourrait être attribué à une plus grande prise de conscience et de responsabilité cette année, car 80 % des incendies sont causés par des activités humaines. Les précipitations accrues pendant la première moitié de l'année ont également joué un rôle dans la minimisation du risque d'incendies de forêt, car les incendies de forêt ont tendance à se produire dans des zones qui ont été extrêmement sèches avant l'incident, laissant le sol et la végétation desséchés.

Le nombre de décès liés à la chaleur en Espagne a également connu une baisse significative. Le Centre national d'épidémiologie de l'Institut Carlos III de la santé a estimé que plus de 7 700 personnes étaient décédées de coup de chaleur l'année dernière. Cependant, d'ici août 2023, l'institution prévoyait que le nombre de décès serait d'environ 3 000, attribuant cela à un début d'été plus frais et à un comportement plus prudent des groupes vulnérables.

