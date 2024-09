- Réduction des expéditions en provenance de la Saxe-Anhalt

Au premier semestre 2024, les exportations de Saxe-Anhalt ont connu une baisse par rapport à l'année précédente. La valeur totale des marchandises exportées s'est élevée à 11,4 milliards d'euros, soit une baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente, selon les données provisoires de la statistique des échanges extérieurs de l'Office statistique de l'État.

Les produits les plus importants comprenaient des produits chimiques et pharmaceutiques, des métaux, des machines et des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Parallèlement, des marchandises d'une valeur de 12,9 milliards d'euros ont été importées en Saxe-Anhalt, ce qui représente une augmentation de 4,9 % par rapport à l'année précédente.

Près de 70,7 % de toutes les exportations ont été expédiées vers les États membres de l'Union européenne. Les pays principaux destinataires de ces exportations étaient la Pologne (1,4 milliard d'euros), les Pays-Bas (1,0 milliard d'euros), la République tchèque et la France (chacun 0,8 milliard d'euros). En dehors de l'Union européenne, les principaux destinations d'exportation étaient les États-Unis (0,5 milliard d'euros) et la République populaire de Chine (0,4 milliard d'euros). La Pologne a conservé sa position de principal partenaire commercial international.

La baisse des exportations de Saxe-Anhalt était visible dans les statistiques détaillées publiées par l'Office statistique de l'État. despite the decline, chemical and pharmaceutical products, metals, machinery, and food and animal feed continued to be significant export items.

