Réduction des entrées de migrants à la frontière sud américaine pendant le troisième mois consécutif sous surveillance intensive pendant la saison électorale

Les élections continuent de mettre en avant l'immigration comme une préoccupation majeure pour les électeurs, et l'ex-président Trump a fait de cette question un enjeu crucial de sa campagne, critiquant régulièrement la vice-présidente Kamala Harris pour sa gestion de la situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Cette critique est régulièrement entendue lors de meetings de campagne.

La visite de Harris à la frontière entre les États-Unis et le Mexique vendredi dernier a été une démonstration claire de l'engagement de sa campagne en matière de sécurité frontalière. Cet engagement implique l'application de réglementations strictes qui ont été critiquées par certaines factions du parti démocrate. La candidate démocrate a cherché à se positionner en tant que solution au problème de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, adoptant une position plus ferme tout en prônant une réforme de l'immigration plus large.

Il y a eu une baisse significative des passages depuis que l'administration Biden a mis en place des actions exécutives pendant l'été.

Le service de patrouille frontalière des États-Unis a enregistré environ 54 000 rencontres le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique en septembre, selon les données fédérales. Cela représente la troisième baisse consécutive depuis la mise en place des actions exécutives.

Ce changement contraste avec les périodes précédentes où les officiels de la Sécurité intérieure étaient confrontés à de hauts chiffres de traversées de la frontière, et se produit à un moment politiquement chargé du cycle électoral, où la sécurité frontalière est un sujet brûlant.

Les officiels de l'administration attribuent la baisse des traversées aux actions exécutives annoncées par le président Biden en juin. Ces actions ont principalement empêché les migrants de demander l'asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et ont imposé des conséquences sévères pour ceux qui traversent illégalement.

Les migrants peuvent toujours poursuivre une migration légale par le biais de canaux alternatifs, tels qu'une application mobile nommée CBP One. Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis traite environ 1 450 rendez-vous par jour via cette application.

Selon un officiel supérieur de CBP, un contrôle efficace de la frontière nécessite une enforcement à la frontière, une coopération internationale et des voies légales pour la migration. L'officiel a déclaré que ces mesures doivent être mises en place simultanément, sinon les efforts d'enforcement seraient inefficaces.

Les mesures de juin peuvent être suspendues et réintroduites temporairement en fonction de critères spécifiques, tels que des rencontres quotidiennes moyennes inférieures à 1 500 entre les points d'entrée. Actuellement, les rencontres quotidiennes oscillent autour de 1 700.

Des changements apportés à ces mesures pourraient rendre plus difficile pour les officiels de les lever, une possibilité que Harris a soulevée lors de sa visite à la frontière. Cependant, les officiels de la campagne ont maintenu que cela était différent des plans existants de l'administration.

