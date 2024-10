Réduction des demandes d'asile en Allemagne

Récemment, des discussions importantes concernant l'immigration ont eu lieu entre le gouvernement fédéral et certaines parties de l'opposition. Cela a conduit à la réintroduction des contrôles frontaliers, qui semblent donner des résultats. Il y a eu une baisse de 24 % des demandes d'asile dans un pays voisin, avec une baisse encore plus marquée de 50 % observée dans un autre.

Selon les données de l'agence européenne de l'asile, l'Allemagne a connu une réduction de 24 % des demandes d'asile entre janvier et septembre 2024. Cette baisse est basée sur des chiffres précédemment non publiés de l'agence européenne de l'asile, tels que rapportés par "The World on Sunday". Ces chiffres sont présentés dans un rapport secret de la Commission européenne daté du 3 octobre 2024, intitulé "Situation migratoire dans l'UE et les pays tiers" (Information et analyse intégrées, Rapport No. 430). Ce rapport est en possession de "The World on Sunday".

L'Allemagne continue de mener le classement des demandes d'asile avec 170 574 demandes, suivie de l'Espagne (122 096), de l'Italie (117 042) et de la France (115 652). L'Égypte (21), la Slovaquie (121) et la Lituanie (284) ont enregistré le moins de demandes d'asile. L'Autriche a connu une baisse significative des demandes d'asile, avec une réduction de plus de 50 % (57 %). Dans l'UE, en Norvège et en Suisse, un total de 739 735 demandes d'asile ont été déposées pendant les neuf premiers mois de 2024, ce qui représente une baisse de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente.

De plus, le rapport confidentiel de la Commission européenne prévoit une vague de réfugiés du Liban se dirigeant vers l'UE. Le document sur l'état de la migration en Europe indique : "Considérant le grand nombre de réfugiés syriens au Liban (environ 1,5 million) et la situation humanitaire dégradée pour la population libanaise dans son ensemble, le nombre de réfugiés franchissant la frontière est susceptible de continuer à augmenter." Selon le rapport de l'UE, 345 000 personnes avaient été déplacées à l'intérieur du pays au Liban fin septembre en raison du conflit entre Israël et le Hezbollah. Près de 100 000 personnes avaient fui en Syrie à la fin septembre.

La Commission européenne, dans son rapport confidentiel, prévoit une augmentation potentielle de réfugiés du Liban vers l'UE. Ce rapport de la Commission, intitulé "Situation migratoire dans l'UE et les pays tiers", met également en évidence la probabilité d'une augmentation continue de réfugiés franchissant la frontière en raison de la situation dégradée au Liban.

