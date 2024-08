- Réduction des décès et des blessures sur les routes au cours de la première partie de l'année

Au cours des six premiers mois de 2024, la Saxe-Anhalt a connu une baisse des décès et des blessures liés à la circulation par rapport à la même période de 2023. Selon les statistiques provisoires de l'Office statistique de l'État, 53 personnes ont perdu la vie dans des incidents routiers entre janvier et juin 2024, soit 11 de moins qu'en 2023.

Il y a également eu une baisse significative du nombre de blessures graves : 667 personnes ont subi des blessures graves, tandis que 3 411 ont subi des blessures légères. Cela représente une baisse de 146 et 376 cas respectivement par rapport à 2023. Le nombre total d'accidents a diminué de 11,4 % à 4 131. Les autorités ont enregistré 30 301 accidents (une baisse de 9,2 %), la plupart entraînant uniquement des dommages matériels (27 099).

La baisse des décès et des blessures liés à la circulation a suscité un intérêt marqué pour comprendre les tendances plus en détail. Ainsi, les statistiques détaillées sur les accidents pour la première moitié de 2024 sont très attendues. Malgré la diminution globale des accidents, il est important d'analyser les statistiques sur les accidents pour déterminer s'il y a une corrélation entre la diminution des décès et des blessures et le nombre d'accidents.

