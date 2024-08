- Réduction des coûts de transport pour de nombreux automobilistes dans la région du Sud-Ouest.

En raison d'une réévaluation des risques d'accidents, de nombreux individus dans le Sud-Ouest peuvent s'attendre à des taux d'assurance automobile plus bas. Plus précisément, dans les zones d'immatriculation d'Ulm, Reutlingen, Ravensburg et les districts du lac de Constance et de l'Alb-Donau, les catégories régionales, tant pour l'assurance tous risques que pour l'assurance partielle, ont amélioré. Cela est démontré par les dernières données régionales de la Fédération allemande des assureurs (GDV), publiées jeudi.

Plus de 1,4 million de titulaire de police bénéficieront des nouvelles catégories régionales pour l'assurance tous risques. Environ 470 000 personnes ayant une assurance tous risques dans les districts de Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Karlsruhe/Land et Lörrach pourraient cependant se retrouver dans une situation moins favorable. Les catégories pour l'assurance partielle ne augmenteront dans aucun des 44 districts de l'État. Environ 3,3 millions de titulaire de police ne verront aucun changement.

En assurance responsabilité civile automobile, environ 1,1 million de conducteurs en Bade-Wurtemberg recevront de nouvelles classifications - pour environ la moitié d'entre eux, ce sera une amélioration, tandis que l'autre moitié verra une baisse. Les catégories augmenteront dans les districts d'Esslingen/Neckar, Freiburg/Breisgau, Neckar-Odenwald-Kreis et Sigmaringen. Les districts de Baden-Baden, Karlsruhe/Land et Ortenaukreis verront des améliorations.

La classification est déterminée par les dommages

Chaque année, l'association calcule les statistiques annuelles des dommages pour les environ 400 districts d'immatriculation en Allemagne. Plus les dommages liés aux accidents dans un district sont élevés, plus sa classification est mauvaise. Le facteur crucial n'est pas l'endroit où les dommages se sont produits, mais l'endroit où le véhicule est immatriculé. Le district de Hohenlohe avait le meilleur taux de dommages dans le Sud-Ouest, tandis que Pforzheim avait le pire.

Pour les assureurs, les catégories régionales servent de l'un des nombreux facteurs de prime - d'autres facteurs influencent également les coûts. Une meilleure catégorie régionale à elle seule n'indique pas l'évolution globale de la prime de l'assurance automobile. Cependant, selon la GDV, une règle générale s'applique : mieux la classification dans la catégorie régionale, plus favorable c'est pour la prime d'assurance.

Les statistiques régionales ne sont pas contraignantes pour les assureurs. Ils peuvent les mettre en œuvre immédiatement pour les nouveaux contrats et à partir de l'année d'assurance suivante pour les contrats existants.

Environ 5,9 millions de personnes ont une assurance responsabilité civile obligatoire pour les véhicules à moteur dans le Sud-Ouest. Parmi eux, environ 5,2 millions ont également une assurance partielle ou totale volontaire, qui couvre des incidents tels que le vol ou les dommages causés par le feu, la tempête et les collisions avec la faune. Les personnes assurées peuvent vérifier les catégories régionales sur le site Web de la GDV en utilisant leur code postal.

Dans le Sud-Ouest, les conducteurs dans les districts ayant des catégories régionales améliorées, tels qu'Ulm, Reutlingen, Ravensburg et les districts du lac de Constance et de l'Alb-Donau, peuvent s'attendre à des taux d'assurance automobile plus bas en raison de risques d'accidents plus faibles. Inversement, les titulaire de police dans les districts de Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Karlsruhe/Land et Lörrach pourraient voir une augmentation de leurs taux d'assurance tous risques.

Lire aussi: