Réduction des coûts d'assurance automobile grâce à moins de kilomètres parcourus

Il semble que les dépenses de tout le monde, y compris l'assurance auto, soient en constante augmentation ces jours-ci. Cependant, tout le monde n'a pas besoin de changer de plan d'assurance. Par exemple, si vous conduisez moins que ce que vous avez déclaré, vous pourriez économiser de l'argent. Étonnamment, 49 % des conducteurs allemands n'ont jamais ajusté leur limite de kilomètres annuels dans leur police d'assurance, selon une enquête de "Finanztip". Si vous dites honnêtement à votre assureur que vous conduisez moins, il pourrait réduire vos primes, surtout si votre kilométrage déclaré était plus élevé que votre utilisation réelle. En moyenne, les gens finissent par payer 16 % de plus s'ils ont indiqué 10 000 kilomètres mais n'en ont parcouru que la moitié.

Si vous avez conduit considérablement moins que ce que vous avez déclaré, il est judicieux de mettre à jour votre assureur. De nombreuses compagnies d'assurance permettent de changer la limite de kilomètres pour l'année en cours sans avoir à renouveler la police. La plupart des polices d'assurance prévoient des limites de kilomètres par étapes.

Déclaration de kilométrage inférieur

Informez votre assureur par écrit, par courriel ou par lettre, de votre kilométrage inférieur. Assurez-vous d'obtenir un reçu comme preuve. Kathrin Gotthold, de "Finanztip", conseille de ne pas renouveler immédiatement votre police et d'être prudent avec les crédits pour l'année suivante, car cela vous lierait à votre assureur actuel. Il est également important de spécifier que la limite de kilométrage réduite doit s'appliquer rétroactivement pour l'année en cours.

Si vous êtes avec le même assureur depuis plus d'un an, vous pouvez également demander un remboursement pour l'année en cours si vous avez conduit moins chaque année.

Autres économies avec un kilométrage inférieur :

5 000 kilomètres coûtent environ 7 % de plus que 2 000 kilomètres

15 000 kilomètres coûtent environ 9 % de plus que 10 000 kilomètres

20 000 kilomètres coûtent environ 14 % de plus que 15 000 kilomètres

25 000 kilomètres coûtent environ 13 % de plus que 20 000 kilomètres

Il n'est pas recommandé de déclarer initialement un kilométrage considérablement plus faible. Les conducteurs doivent estimer leur kilométrage de manière réaliste mais prudente. Bien que vous puissiez toujours ajouter des kilomètres supplémentaires, la plupart des assureurs sont tolérants si vous ne dépassez que légèrement la limite de kilomètres annuels convenue. Cependant, si l'écart est important, une prime annuelle supplémentaire pourrait être imposée dans le pire des cas. L'assureur recalculera également la prime et demandera un paiement supplémentaire. "L'assurance auto ne vérifie généralement pas si vous avez réellement parcouru les kilomètres indiqués ou si vous êtes resté dans la limite", déclare Gotthold. Cependant, si un accident se produit ou qu'une réclamation est déposée, l'assureur vérifiera la lecture du compteur.

Quand devrais-je signaler les kilomètres supplémentaires ?

"Il est judicieux de signaler les kilomètres supplémentaires dès que vous pouvez prévoir que vous allez conduire plus et estimer de combien", conseille Gotthold. Vous saurez également si l'assurance coûtera plus cher et de combien. Au plus tard, vous devez signaler les kilomètres supplémentaires juste avant de dépasser la limite - sinon, vous pourriez avoir des ennuis si l'assureur découvre les kilomètres supplémentaires par lui-même." Alors, gardez une trace de votre kilométrage annuel. Car plus d'un tiers des conducteurs (36 %) trouvent maintenant le contrat d'assurance auto financier

