- Réduction des cas de malversation familiale dans la communauté de Basse-Saxe.

En Basse-Saxe, on observe une légère augmentation des incidents classés comme "crimes liés aux clans". L'an dernier, ces incidents se sont élevés à 3 610, mais en 2022, le chiffre a bondi à 3 986, selon le rapport du ministère de l'Intérieur et de la Justice sur la criminalité des clans. La ministre de l'Intérieur Daniela Behrens (SPD) a salué la coopération étroite entre les forces de l'ordre et la justice, déclarant qu'ils étaient sur la bonne voie.

Malgré le fait qu'ils représentent moins de 1% des crimes signalés au total, les crimes liés aux clans posent de difficiles défis aux agences chargées de l'application de la loi. Le rapport révèle que les infractions contre l'intégrité physique et la liberté personnelle représentent presque un tiers de tous les cas, avec 1 110 occurrences, dont 631 sont des cas de coups et blessures.

Quelles sont les structures de clans impliquées dans les activités criminelles ?

Selon le rapport, un clan est un groupe de personnes liées par une origine ethnique commune et principalement par des liens familiaux. Les structures criminelles de clans sont impliquées dans la commission de tous types et de toutes gravités d'infractions criminelles et administratives.

De nombreux suspects identifiés sont des Allemands

Ces crimes ont suscité des préoccupations chez la population, a déclaré Behrens. La forte violence parmi les auteurs, qui n'hésitent pas à utiliser des armes en plus de la violence physique, contribue considérablement à cette préoccupation. "Nous ne tolérerons jamais cela en Basse-Saxe."

L'an dernier, 3 048 suspects ont été enregistrés, mais ce nombre a augmenté à 3 323 en 2022. 82 % d'entre eux étaient des hommes, et 56 % avaient moins de 30 ans. Plus de la moitié avait la nationalité allemande.

Pas de points de concentration

Les infractions ont été réparties dans tout l'État, à la fois dans les zones urbaines et rurales. Aucun regroupement permanent à des endroits spécifiques n'a été identifié pour le moment. Le rapport montre des fréquences variables dans différentes régions. Dans des régions comme Heidekreis et Gifhorn, entre 1 et 20 de ces infractions ont été signalées l'an dernier ; dans des régions comme Göttingen, Diepholz, Osnabrück ou Cuxhaven, plus de 100 cas ont été signalés.

Bien que le nombre d'enquêtes policières ait diminué, le nombre de procédures judiciaires a augmenté de manière significative dans les quatre parquets centraux. L'an dernier, 1 404 nouvelles procédures contre des suspects nommés ont été engagées à Brunswick, Hildesheim, Osnabrück et Stade, soit une augmentation de presque 29 % par rapport à 2022. Dans 27 % des procédures, une inculpation a été formulée ou un ordre de pénalité a été demandé, selon le ministère de la Justice.

"La Rolex ou la voiture de luxe, c'est du passé"

"L'augmentation significative des procédures judiciaires indique clairement que la stratégie de tolérance zéro de la Basse-Saxe fonctionne", a déclaré la ministre de la Justice Kathrin Wahlmann (SPD). Et le dicton selon lequel le crime ne doit pas payer n'est pas une phrase vide en Basse-Saxe. Dans de nombreux cas, des biens tels que de l'argent, des voitures et des biens immobiliers ont été saisis. "Et c'est presque aussi mauvais qu'une peine de prison quand la Rolex ou la voiture de luxe n'est plus là."

Le syndicat de police (GdP) a exigé un soutien en personnel et en financement pour le travail futur, considérant l'effort considérable derrière la diminution des crimes. "Les ressources nécessaires doivent également être fournies en utilisant les biens saisis", a déclaré le syndicat.

Le terme "crime de clan" est controversé, car les critiques estiment qu'il stigmatise et discrimine les personnes ayant un

