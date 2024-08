- Réduction des billets de bus et de tramway en raison de la mise en œuvre du VRR

Dans l'Association des transports Rhine-Ruhr (VRR), les passagers ne pourront bientôt acheter que certains billets dans les bus et les trams à partir du 1er septembre. Cette décision comprend la vente uniquement de billets simples et de billets pour vélos pour un voyage immédiat par le personnel dans les bus et les machines dans les trams dans la zone VRR, comme l'a annoncé le VRR.

Le VRR a introduit cette nouvelle gamme de billets comme moyen de réduire les temps de vente, de conseil et de paiement sur les véhicules à l'avenir. "Les passagers expérience des départs plus ponctuels aux arrêts et un horaire beaucoup plus fiable", a déclaré le VRR. Toutes les autres options de billets seront toujours disponibles sur les applications, les centres de clients et les machines de billets aux gares et aux arrêts.

Mise en avant des ventes de billets numériques

Avec la sélection de billets mise à jour dans les véhicules, le VRR a fait une première étape importante vers les ventes de billets numériques. D'autres actions, telles que la réduction des billets en papier et l'élimination des validateurs, suivront, selon le porte-parole du conseil d'administration du VRR, Oliver Wittke. Dans les années à venir, les entreprises de transport dans le VRR donneront la priorité aux canaux de vente numériques.

Le VRR informe les passagers de ce changement par des annonces locales dans les bus et également des mises à jour via les applications et les réseaux sociaux, a mentionné le VRR. Le VRR dessert la zone de transport la plus peuplée qui couvre la plupart de la région de la Ruhr, le Bas-Rhin, des parties de la région du Bergisches Land et la capitale régionale Düsseldorf.

Les autres associations de transport de NRW restent inchangées

Les associations de transport en NRW n'ont actuellement aucun projet de modification de leur sélection de billets. L'Association des transports d'Aix-la-Chapelle (AVV) n'a actuellement pas l'intention de réduire l'offre de billets vendus dans les bus, a révélé un porte-parole. Le personnel continue d'offrir des billets simples, de 24 heures et de jour, ainsi que des billets pour vélos. Dans les districts de Heinsberg et de Düren, des billets hebdomadaires et mensuels sont également proposés.

Aucun changement dans les ventes de billets aux machines ou à bord n'est prévu dans la zone tarifaire de Westphalie dans un avenir proche, a déclaré une porte-parole de l'association tarifaire. La zone tarifaire de Westphalie comprend la plupart des régions de l'État de Westphalie et de Lippe, y compris les villes de Bielefeld, Hamm et Münster, ainsi que les districts de Coesfeld, Gütersloh, Herford, Paderborn, Steinfurt, Unna et Warendorf.

Le VRS soutient l'idée

L'Association des transports Rhine-Sieg (VRS) n'a actuellement aucune idée comparable pour sa zone tarifaire. Cependant, il a considéré l'idée du VRR comme à jour et donc compréhensible. Les ventes de billets, en particulier par le personnel dans les bus, ont déjà considérablement diminué en raison du billet allemand et des billets numériques, a-t-il noté.

"Offrir une sélection limitée de billets au personnel correspond à cette tendance et offre également l'opportunité d'accélérer les ventes et de réduire les retards", a déclaré le directeur général du VRS, Michael Vogel. Toutes les initiatives ayant

