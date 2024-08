- Réduction de l'engagement enregistré par AOK en ce qui concerne le contrôle-35

Fréquence des examens de bien-être significatifs a diminué dans le Schleswig-Holstein, selon les données de l'AOK NordWest. Ils ont déclaré que seulement 17,3 % de leurs assurés dans l'État ont subi le Check-up-35 au cours de l'année dernière, en baisse par rapport aux 17,7 % de l'année précédente et aux 18,1 % en 2021.

Ce dépistage préventif est accessible aux hommes et aux femmes âgés de 35 ans et plus, qui peuvent en bénéficier tous les trois ans. Son objectif principal est de détecter des conditions telles que les problèmes cardiaques, le diabète de type 2 ou les maladies rénales à un stade précoce. Cet examen de santé complet est subventionné par les assurances maladie légales.

Selon Tom Ackermann, PDG de l'AOK NordWest, "Les examens de santé réguliers jouent un rôle crucial dans la détection précoce des maladies qui peuvent être efficacement traitées lorsqu'elles sont détectées à un stade précoce". Il encourage tout le monde à en profiter.

L'examen de santé est généralement effectué par un médecin généraliste. Les assurances maladie légales paient déjà pour un examen de santé unique pour les personnes âgées de 18 à 34 ans.

L'examen comprend un examen du cœur, des poumons, de l'abdomen, du système musculo-squelettique, du système nerveux et des organes des sens pour détecter tout risque potentiel de maladies telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et les maladies rénales à un stade précoce. Il comprend également des tests de la glycémie et du cholestérol, la mesure de la tension artérielle et le contrôle de l'état de vaccination.

Pour améliorer l'efficacité du dépistage préventif, il est prévu d'ajouter un système de rappels pour que les personnes prennent rendez-vous pour leur Check-up-35 régulièrement. De plus, pour encourager plus de personnes à accorder de l'importance à leur bien-être, l'AOK NordWest pourrait envisager d'offrir des incitations, telles que des réductions sur les primes d'assurance maladie, à ceux qui subissent le dépistage régulièrement.

