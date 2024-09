Réduction de l'aide militaire américaine à l'Ukraine face aux inquiétudes concernant l'épuisement des réserves du Pentagone.

La pénurie persiste, laissant l'administration Biden avec une allocation de 6 milliards de dollars pour armer et équiper l'Ukraine, mais le Pentagone se retrouve à court des fournitures nécessaires pour remplir ses responsabilités au-delà de la deuxième année du conflit, selon deux sources ayant parlé à CNN.

"Il s'agit des stocks que nous avons en main, de ce qu'ils demandent et de notre capacité à répondre à leurs demandes sans affecter notre préparation", a expliqué l'une des sources.

Le Pentagone a demandé au Congrès un délai supplémentaire pour utiliser ces fonds, qui doivent expirer à la fin septembre, selon le général-major Pat Ryder, porte-parole du Pentagone. En revanche, l'administration avait pressé les législateurs l'hiver dernier de fournir des fonds supplémentaires pour aider l'Ukraine face à l'agression russe.

"Le réapprovisionnement est également un problème", a admis une autre source. Les États-Unis augmentent la production d'articles essentiels tels que les munitions de 155 mm et les systèmes de missiles Patriot pour répondre aux besoins de l'Ukraine et des stocks américains. Cependant, ce processus, qui implique la mise en place de nouveaux établissements et l'expansion des existants en attendant l'approbation du Congrès, prendra plusieurs années pour répondre à la demande croissante.

CNN a contacté le Conseil de sécurité nationale pour obtenir un commentaire.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine fait face aux conséquences de ces pénuries de stocks. Lors d'une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine en Allemagne ce mois-ci, Zelensky a exprimé ses préoccupations aux États-Unis et à ses alliés concernant les retards dans la livraison des systèmes de défense aérienne promis et a mis en garde contre un écart important dans l'aide essentielle.

En avril, le budget de l'administration Biden a été augmenté de 13,4 milliards de dollars supplémentaires pour fournir des armes et de l'équipement à l'Ukraine à partir des stocks américains. Malheureusement, le ministère de la Défense n'a pas pu utiliser entirely ces fonds en raison de l'absence de stocks correspondants, ont déclaré des sources à CNN.

Le Pentagone s'est engagé en avril à fournir jusqu'à 1 milliard de dollars d'armes et d'équipement directement à Kyiv à partir des stocks américains suite à l'adoption d'un paquet de financement supplémentaire pour l'Ukraine.

Cependant, depuis lors, la valeur de chaque paquet d'aide militaire à l'Ukraine a considérablement diminué, aucun n'ayant dépassé 400 millions de dollars et la plupart se situant dans la fourchette de 125 millions à 250 millions de dollars. Tout au long de 2022 et 2023, le Pentagone a régulièrement annoncé des paquets allant de 600 millions à 800 millions de dollars, le montant le plus élevé étant de 2,85 milliards de dollars en janvier 2023.

Un officiel américain a souligné que l'administration n'a pas pu prélever des fournitures des stocks du ministère de la Défense pendant les quatre premiers mois de l'année en raison du retard de Congrès dans l'approbation du financement supplémentaire. L'officiel a également souligné que les États-Unis cherchent à éviter d'envoyer trop d'aide à l'Ukraine d'un seul coup.

"Il y a des contraintes quant à la vitesse à laquelle nous pouvons épuiser l'équipement sans affecter notre préparation, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les paquets sont espacés", a argumenté l'officiel. Les contraintes concernent également la vitesse à laquelle l'Ukraine peut intégrer et distribuer efficacement l'équipement fourni.

Les États-Unis annoncent un nouveau paquet d'aideevery approximately every two weeks, ce que l'Ukraine soutient, car elle le perçoit comme un stimulant moral.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a réaffirmé l'engagement des États-Unis à fournir un soutien militaire à l'Ukraine et a annoncé un nouveau paquet d'aide de 250 millions de dollars lors de la réunion en Allemagne ce mois-ci. Austin a reconnu lors de la réunion que les États-Unis travaillent à augmenter la production et à accélérer les livraisons à l'Ukraine.

"Le temps presse, surtout avec l'hiver qui approche", a noté Austin. "Tout le monde doit augmenter son soutien et agir rapidement."

Les discussions politiques en cours à Washington portent sur la demande du Pentagone de prolonger l'utilisation des 6 milliards de dollars alloués à l'Ukraine, car le financement doit expirer à la fin septembre. Les pénuries de fournitures nécessaires en armes et en équipement ont été un défi constant pour remplir les responsabilités de l'administration Biden vis-à-vis du conflit en Ukraine.

