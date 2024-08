- Réduction de la production d'orge en Bavière

La production de barley pour la brasserie a diminué de manière significative en Bavière. "Nous avons à nouveau perdu une quantité importante de terres agricoles", a déclaré Anton Huber, expert en grains de l'Association des agriculteurs de Bavière (BBV). Selon le département de l'agriculture de l'État (LfL), environ 76 500 hectares d'orge d'été ont été plantés cette année, qui, si elle répond à certaines normes, peut être vendue comme orge de brasserie. Par rapport à l'année précédente, cela représente une diminution d'environ 10 000 hectares. La principale zone de culture se trouve en Bavière du Nord.

Dans les années 1980, les agriculteurs bavarois plantaient plus de 300 000 hectares d'orge de printemps. "L'orge d'été a perdu considérablement de son importance", a résumé le LfL dans son rapport sur les cultures.

Plus de terres agricoles dans tout le pays

La Bavière ne suit pas la tendance nationale - comme dans les autres États fédéraux, les terres agricoles ont même augmenté, a déclaré Walter König, directeur général de l'Association de l'orge de brasserie de Bavière.

L'année dernière, des pluies excessives ont causé des problèmes pendant la récolte, entraînant des pertes de rendement. Cette année, la récolte a été plus facile. "Nous avons eu de la chance par rapport à d'autres céréales", a déclaré König. Les pertes ont été plus importantes dans le colza et le blé.

"L'orge de brasserie n'aime pas les pieds humides"

La qualité est moyenne. "C'est une récolte ordinaire avec une qualité moyenne." Cependant, il y a des différences régionales : dans les régions où il y a eu de fortes précipitations, il y a eu des inondations. "L'orge de brasserie est une culture délicate, elle n'aime pas les pieds humides."

Malgré cela, "des cultures saines" ont pu être récoltées à sec dans de nombreux endroits. L'orge de brasserie est utilisée pour produire de la bière de haute qualité en Bavière, il est donc crucial que le grain puisse être récolté mûr et sec.

Depuis des années, la quantité d'orge d'été convenant à la brasserie en Bavière n'a pas été suffisante pour les entreprises de maltage et de brasserie bavaroises. La Bavière dépend des importations, a déclaré König. Environ 500 000 tonnes d'orge de brasserie sont transformées annuellement dans l'État.

L'une des piliers de l'industrie de la brasserie et du maltage est également de s'appuyer sur l'orge d'automne. La proportion a augmenté ces dernières années.

Un mélange d'orge d'été et d'hiver

Le département de l'agriculture de l'État considère également un mélange d'orge d'été et d'hiver comme une stratégie pour continuer à développer l'orge de brasserie en Bavière. "Un ratio équilibré d'orge d'été et d'hiver semble être la bonne stratégie pour s'adapter à un climat de plus en plus hostile. Il serait souhaitable que les terres agricoles d'orge de brasserie d'été puissent se stabiliser à un niveau un peu plus élevé qu'en 2024", a déclaré Peter Doleschel, directeur de l'Institut de production et d'amélioration des plantes du LfL.

Les risques de l'agriculture

L'année dernière, avec un faible rendement d'orge de brasserie, les acheteurs ont été accommodants et ont également accepté des marchandises avec un contenu en protéines inapproprié, a déclaré König.

C'est une tendance fondamentale due à la nouvelle réglementation sur les engrais : "Le secteur de transformation et de fabrication se tourne vers l'agriculture." L'Association des meuniers et l'Association des agriculteurs ont négocié un nouveau contrat d'approvisionnement. L'objectif est d'augmenter la culture de l'orge pour la brasserie et de renforcer la disponibilité régionale du produit. Une partie du contrat consiste à assouplir les spécifications pour le contenu en protéines. Cela réduit le risque pour les agriculteurs que leur orge d'été devienne de l'orge fourragère. Parce que : "La différence de prix entre l'orge de brasserie et l'orge fourragère est immense." Si la qualité de l'orge est si faible qu'elle ne peut être commercialisée que comme grain fourra

