- Réduction de la population de guêpes par rapport aux années précédentes, selon Per Nabu

En Rhénanie-Palatinat, les défenseurs du bien-être animal ont signalé moins de nids d'insectes semblables aux abeilles cet été par rapport aux années précédentes. Rainer Michalski, expert en Hyménoptères (abeilles et guêpes) à l'Union de conservation de la nature (NABU) Rhénanie-Palatinat, a commenté : "Il y en a beaucoup moins." Par le passé, ils recevaient dix à vingt fois plus de demandes d'informations sur les guêpes et la gestion de leurs nids. Pour NABU, la diminution des signalements indique une répartition de la population d'insectes. De même, les défenseurs du bien-être animal en Hesse ont signalé moins de guêpes cette année.

Michalski attribue ce phénomène à un printemps et un été frais et humides. "Elles ne peuvent pas voler par temps froid et elles trouvent moins de nourriture", a-t-il déclaré. En conséquence, les insectes ont eu des conditions de départ défavorables cette année. De fortes pluies ont également causé de nombreuses pertes chez les guêpes. Au printemps précoce, les jeunes reines sortent, se lancent dans des projets de nidification et construisent les premiers rayons.

De début à mi-août, les reines de guêpes sortent, ayant été fécondées par les mâles, les drones. "C'est alors que la véritable fonction de la colonie est remplie", a déclaré Michalski. Pendant cette période, les drones se concentrent principalement sur leur propre alimentation. Tous les animaux de la colonie de guêpes meurent lentement à partir de l'automne et jusqu'aux premières gelées, à l'exception des jeunes reines. Ces reines entrent en hibernation avant l'hiver et passent l'hiver dans l'écorce des arbres ou les fissures des murs.

Michalski a noté que ces dernières années, la population de guêpes a bénéficié de conditions sèches. despite the lower number of animals this year, he does not foresee any long-term negative consequences. "Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'elles sont des pollinisatrices efficaces", a-t-il déclaré. Les guêpes sont également essentielles pour l'écosystème car elles consomment de nombreux insectes.

La diminution des nids d'insectes semblables aux abeilles signalée par les défenseurs du bien-être animal pourrait potentiellement avoir un impact sur l'environnement, car les guêpes jouent un rôle crucial en tant que pollinisatrices efficaces et consommatrices d'insectes. Rainer Michalski a mentionné que les guêpes ont bénéficié de conditions sèches ces dernières années, suggérant que les facteurs environnementaux ont une grande influence sur la population de guêpes.

