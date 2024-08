- Réduction de la fréquence des divorces en Saxe-Anhalt en 2023 par rapport à l'année précédente

En 2023, le nombre de divorces dans la Saxe-Anhalt a connu une baisse par rapport à l'année précédente. Selon les chiffres de l'Office statistique de l'État de Saxe-Anhalt, un total de 3 152 unions ont été dissoutes l'an dernier. Cela représente une baisse de 3,8 % par rapport à 2022, où 3 275 divorces ont été enregistrés. Le rapport indique également une baisse de 11,1 % par rapport à 2019.

Les statistiques montrent que la plupart des mariages ont été dissous après 11 à 20 ans. Intriguant, seulement environ 5,6 % ou 177 couples étaient mariés depuis plus de 36 ans. Inversement, environ 7,1 % ont été dissous dans les 3 premières années. Les mariages entre personnes du même sexe duraient en moyenne environ 5 ans. En moyenne, les hommes avaient 47,4 ans au moment du divorce, tandis que les femmes avaient 44,3 ans.

Malgré la baisse des divorces, les discussions sur le divorce et la séparation restent courantes dans de nombreux foyers. De plus, les services de conseil pour gérer les processus de divorce et de séparation ont signalé une augmentation du nombre de clients qui cherchent leur aide.

Lire aussi: