- Réduction anticipée des pesticides agricoles dans les zones agricoles.

La réduction prévue de l'utilisation de pesticides agricoles sur les terres agricoles est à l'étude, comme l'a annoncé le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture. Le ministre Cem Özdemir (Les Verts) à Berlin a proposé que les agriculteurs puissent continuer à protéger et à prendre soin de leurs plantes comme nécessaire. Cependant, la préservation de la biodiversité indique que maintenir le statu quo n'est pas une solution viable. La philosophie devrait être : "Utiliser autant que nécessaire, et le moins possible". L'objectif est de réduire indirectement l'utilisation de pesticides agricoles de moitié d'ici 2030.

Özdemir a proposé un plan composé de diverses initiatives, axées sur la collaboration, l'encouragement, l'orientation et l'innovation. "Nous nous orientons vers des incitations économiques et des pratiques agricoles durables, plutôt que des interdictions", a déclaré Özdemir. Les domaines clés d'attention comprennent les espèces végétales génétiquement résistantes et l'amélioration de la disponibilité de méthodes naturelles de lutte contre les pests. L'objectif d'augmenter l'agriculture biologique à 30 % d'ici 2030 est également mis en avant.

Le ministre a souligné les avancées existantes dans l'industrie, telles que l'utilisation accrue de bandes fleuries sauvages ou les avancées technologiques pour appliquer les pesticides agricoles plus précisément. Cependant, la crise climatique signifie que la dépendance totale à l'agriculture biologique n'est pas réalisable, car les pesticides sont toujours essentiels pour lutter contre les maladies telles que les infestations fongiques ou l'humidité excessive. Cependant, il est indéniable que les méthodes naturelles et biologiques pour favoriser la croissance doivent être prioritaires.

L'Union pour la conservation de la nature et de la biodiversité (NABU) a qualifié le programme de premier projet de travail, mais a insisté sur la nécessité de plus d'engagements contraignants.

