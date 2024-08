- Redmann et Spahn appellent à la fiabilité de l'élimination progressive du charbon

Le leader de la CDU de Brandebourg, Jan Redmann, vise à empêcher son parti d'atteindre une sortie du charbon avant 2038. "Il n'y aura pas de sortie du charbon plus tôt avec nous", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. L'accord de coalition au niveau fédéral, avec un objectif de sortie pour 2030, a créé une grande incertitude en Lusace. "Nous ferons tout pour que les Lusaciens puissent à nouveau faire confiance aux promesses de la politique", a déclaré Redmann.

Conformément à la loi, l'Allemagne prévoit de mettre fin au charbon d'ici 2038. Cependant, la coalition de "trafic lumineux" composée des partis SPD, FDP et Verts avait convenu dans l'accord de coalition de fin 2021 de déplacer idéalement cette étape à 2030. Pour la région minière du charbon dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, une sortie d'ici 2030 est déjà prévue. Cependant, il y a de fortes réserves dans l'est structurellement faible, où le charbon brun est extrait et utilisé dans les Länder de Saxe, de Brandebourg et de Saxe-Anhalt.

Le député de l'Union, Spahn, considère que les prix de l'électricité encore élevés freinent la région. Jens Spahn, vice-président de la faction de l'Union au Bundestag, considère que les prix de l'électricité encore élevés constituent un frein particulier à la transformation structurelle de la région. "Au lieu de longs débats, des mesures rapides sur les prix de l'électricité sont maintenant nécessaires pour ne pas mettre en danger le processus de transformation en Lusace", a déclaré Spahn. Un renversement des coûts des prix de l'électricité élevés est nécessaire. "Sinon, nous mettons particulièrement en danger les industries énergivores et donc notre nation industrielle", a déclaré Spahn. Le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) avait promis d'introduire un prix de l'électricité industriel. "Mais il ne fait rien."

Redmann et Spahn ont discuté avec les citoyens à Spremberg mardi. Mercredi, ils veulent visiter le centre de compétences pour les fondateurs et les entreprises dans le parc industriel "Schwarze Pumpe" et la centrale électrique de Jaenschwalde.

La Commission, conformément à ses compétences, doit prendre une décision concernant la sortie du charbon en Brandebourg. Malgré l'accord de coalition au niveau fédéral visant une sortie du charbon d'ici 2030, Redmann souligne qu'il n'y aura pas de sortie du charbon plus tôt sous sa direction en Brandebourg.

