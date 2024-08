Rédéfinition de la "phase électorale" avec des personnalités de la Thuringe

Les candidats se sont affrontés lors du MDR il y a environ deux semaines. Des sessions de vote sont prévues pour Thuringe et Saxe un dimanche prochain. Selon les sondages, l'AfD devance le CDU, le BSW et le Parti de gauche. Le SPD végète dans la zone à un chiffre, tandis que les Verts et le FDP se battent pour franchir la barre des cinq pour cent.

Le débat MDR a constitué un moment marquant pour l'Élection au Landtag pour plusieurs partis, qui ont présenté leurs programmes. Le résultat de cette élection aura un impact significatif sur le paysage politique de Thuringe et de Saxe.

