Le Pouvoir dans les Rôles de Leadership Est Accueilli par les Femmes - Redécouvrir l'apprentissage de l'Holocauste: Cette personne reconsidère la convention de l'enseignement en classe.

Discours sur l'Holocauste parmi les danses et tutoriels TikTok ? Inattendu mais efficace ! Avec environ 200 000 abonnés sur son compte TikTok 'keine.erinnerungskultur', Susanne Siegert en est la preuve. Elle est une figure majeure de la diffusion de l'histoire de l'Holocauste, occupant une place de choix parmi les médiateurs numériques de cette époque historique. Elle a réussi là où beaucoup ont échoué - enseigner l'histoire de manière substantielle en seulement 90 secondes sur TikTok.

Pourquoi cela fonctionne-t-il si efficacement ? Selon Siegert, invitée sur le podcast 'Die Boss' de stern, "Les jeunes sont très intéressés par les atrocités nazies et posent souvent des questions pertinentes sur leur rôle personnel et familial. Ces questions peuvent ne pas trouver de réponses dans les limites rigides de l'enseignement en classe, mais peuvent nécessiter des formats alternatifs."

Siegert plaide pour une utilisation plus réfléchie de TikTok, en particulier par les figures politiques. Elle souligne que cette plateforme a été ignorée pendant des années comme outil de diffusion sérieuse.

En conversation avec Simone Menne, elle critique ouvertement des politiques comme Söder, Scholz, etc., pour leur contenu, le qualifiant de "honteux". Elle discute également de la manière dont le parti d'extrême droite, AfD, utilise efficacement TikTok.

"En tant que membres de la nation des auteurs, nous avons l'habitude de nous faciliter les choses en ce qui concerne le souvenir, en mettant souvent une charge excessive sur les survivants."

Ses vidéos montrent qu même les sujets complexes peuvent être adaptés aux plateformes comme TikTok - dans son cas, 'travail de mémoire'. Susanne Siegert préfère le terme 'travail de mémoire' à 'culture de la mémoire'. Elle pense que le premier terme est moins dépendant des survivants et des témoins oculaires, dont les nombres diminuent.

"En tant que membres de la nation des auteurs, il est de notre responsabilité de prendre les choses en main et de porter cette charge. Il n'est plus possible de la transmettre aux survivants."

En ce qui concerne son travail de clarification de l'Holocauste, elle déclare "On n'en finit jamais d'apprendre." Son compte est un testament de sa passion, car elle passe parfois des semaines à rechercher des histoires individuelles et se plonge profondément dans le sujet. Malgré le fait de travailler à domicile et de ne pas être historienne, elle montre quiconque ayant la bonne initiative peut contribuer à ce travail crucial. Elle discute de ses méthodes, de la gestion des commentaires haineux et de sa propre croissance dans une interview.

