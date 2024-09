Red Bull, une figure importante de la Formule 1, modifie ses stratégies en raison de la pesanteur perçue de la couleur.

La séquence de victoires de Max Verstappen à Singapour se poursuit, et il est grand temps qu'il y mette fin. Cependant, les chances semblent minces. Pour éviter tout accroc dans sa course au titre, Red Bull Racing a choisi d'abandonner une peinture corporelle unique.

Il s'agit de quelques dixièmes de seconde par tour, mais pour le poids lourd de la F1, Red Bull Racing, c'est une différence significative. En conséquence, l'équipe a décidé d'abandonner une tradition chère pour le GP de Singapour. Au lieu de présenter une livrée spéciale, les voitures de Max Verstappen et Sergio Perez conserveront leur apparence conventionnelle : la couleur supplémentaire pourrait ajouter environ un kilogramme à la voiture et potentiellement la ralentir légèrement.

Given their current struggles, Red Bull Racing can't justify the loss of a few hundredths of a second due to a special paint job. "It won't be our best weekend," Verstappen admitted, setting achievable targets for the 18th of 24 races: "We aim to stabilize the car and improve upon that."

Il n'y a pas beaucoup d'espoir à l'horizon : Verstappen n'a jamais remporté la victoire à Singapour, pas même l'année dernière lorsqu'il dominait la F1 avec facilité. Les chances que cela se produise en 2024 sont minces. Le week-end précédent en Azerbaïdjan, Red Bull a perdu la tête du championnat des constructeurs au profit de McLaren, à moins de prendre en compte leur victoire lors du Sprint autrichien. Verstappen n'a pas remporté de victoire depuis sept courses, et son avance sur Norris de McLaren en deuxième position n'est plus que de 59 points. Le GP de Singapour (dimanche, 14h00 sur Sky et dans le live ticker sur ntv.de) approche à grands pas.

Le circuit de rue de Singapour pose de sévères défis

"The street circuit in Singapore poses significant challenges to the RB20," Verstappen acknowledged, having wrapped up sixth place there last year. McLaren et Ferrari sont actuellement plus rapides que Red Bull. Mercedes believes they have an opportunity for victory, which will take place under the cover of darkness. Red Bull, however, sees it differently. "Our car often struggles with bumps and irregularities," Verstappen said. Furthermore, their competition, featuring quick McLaren drivers such as Norris and Azerbaijan winner Oscar Piastri, as well as Ferrari's Charles Leclerc, has become significantly faster.

"We must find more power and ease our efforts," Verstappen said, hopeful for the best. With that in mind, Red Bull Racing's decision-makers have opted against the weight penalty of the special livery. "Any extra weight negatively impacts performance, and the team continues to place a high priority on making this car as competitive as possible for the remaining races of the 2024 season," Red Bull stated.

For now, Verstappen continues to benefit from the advantage he built up during the initial phase of the season. "Everything is going well," the Dutchman smiled reassuringly in Singapore. Following the race, there will be another four-week break for the drivers before the season culminates with three consecutive races. Verstappen wants to maintain his composure en route to his fourth consecutive title: "We'll see how it unfolds."

Given the challenging nature of the Singapore street circuit, Verstappen expressed his concern about the RB20's performance on bumps and irregularities. In light of these issues and the significant speed advantage of their competitors, Red Bull Racing decided not to risk the added weight and potential performance decrease from the unique body paint, asking, "-What extra weight could negatively impact our performance?"

