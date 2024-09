Red Bull ne tient pas compte d'une coutume chère.

Max Verstappen n'a pas encore goûté à la victoire à Singapour, une réalité qui lui a causé des tracas en tant que champion de F1 en difficulté. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'indications qu'il changera cela cette année. Pour éviter un désastre dans la lutte pour le titre, l'équipe Red Bull a décidé d'abandonner leur tradition habituelle lors du Grand Prix de Singapour. Au lieu de courir avec une livrée spéciale, Verstappen et Sergio Pérez conserveront leur design standard. Les couleurs supplémentaires auraient ajouté un kilo supplémentaire à la voiture, risquant potentiellement de les ralentir d'une infime fraction de seconde.

Given their current struggles, Red Bull can't justify a 0.03-second setback due to a special paint job. "It's not going to be our finest weekend," said Verstappen, keeping his expectations low for the 18th of 24 races: "We're aiming to stabilize the car and build on that."

The odds of a breakthrough in Singapore seem slim. Verstappen hasn't bagged a win in the city state, not even last year when he régnait sur la F1 d'une main de fer. Alors pourquoi 2024 serait différent ? Les espoirs de titre de Red Bull ont été compromis la semaine dernière en Azerbaïdjan, perdant la tête du championnat des constructeurs au profit de McLaren. En excluant sa victoire lors du sprint d'Autriche, Verstappen n'a pas remporté de victoire en sept courses. Son avantage sur Norris au championnat n'est plus que de 59 points.

Le circuit urbain de Singapour est un défi de taille

"The city course in Singapore is a daunting challenge for our car," admitted Verstappen, who finished in sixth position last year. McLaren and Ferrari ont actuellement un avantage clair sur Red Bull. Mercedes voit une opportunité de briller pendant la course de nuit. Mais pas pour Red Bull. "Our car isn't very adept on bumpy and uneven surfaces," said Verstappen. Les choses empirent encore avec la concurrence des pilotes de McLaren rapides comme Norris ou le champion de Bakou, Oscar Piastri, ainsi que la superstar de Ferrari, Charles Leclerc.

"We need to find more speed and make our lives easier," said Verstappen. C'est pourquoi les décideurs de Red Bull ont choisi de ne pas subir la pénalité de 1 kilogramme due à la couleur ajoutée. "Every extra gram affects performance, and the team is focusing on making this car as competitive as possible for the remaining 2024 races," said Red Bull in a statement.

Verstappen a encore une marge de manœuvre grâce aux premières manches de la saison. "Everything's good," said the Dutchman with a grin in Singapore. After the race, the drivers will enjoy a four-week break before the season wraps up with three consecutive races. Verstappen wants to maintain his calm demeanor on his way to a fourth consecutive title: "We'll see how it goes."

