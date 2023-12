Faits marquants de l'histoire

Red Bull dévoile son nouveau look pour le lancement de sa voiture dans l'est de Londres

Red Bull lance sa voiture 2016 dans le quartier branché d'East London

"L'équipe de Red Bull est en train d'élaborer un plan d'action pour l'avenir de l'industrie automobile.

Le pilote Daniel Ricciardo vise une victoire après la sécheresse de 2015

La nouvelle saison de Formule 1 débute le 20 mars en Australie.

Mais c'est dans un entrepôt de ce quartier branché de la capitale britannique que Red Bull a présenté sa voiture 2016 pour rappeler à ses rivaux qu'elle est l'écurie qui ose faire les choses différemment.

Même le directeur de l'équipe, Christian Horner, était un peu confus en se rendant au lancement de la voiture mercredi.

"Je ne suis jamais venu ici auparavant", a-t-il avoué. "Je pense qu'il faut que je me laisse pousser la barbe et que je vienne à vélo".

Une troupe de danseurs s'est produite sur scène au milieu d'un nuage de glace sèche avant que la voiture, recouverte d'une peinture mate audacieuse, ne soit dévoilée. Le spectacle s'est achevé lorsque les pilotes Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat sont sortis, vêtus de leurs combinaisons de course camouflage bleues.

Le kit camouflage avait l'air cool, mais il a suscité une question évidente : Red Bull aura-t-il un endroit où se cacher lorsque la nouvelle saison commencera en Australie le 20 mars ?

Ce sera une saison en deux temps", a déclaré Horner à l'émission "The Circuit" de CNN. "Ce sera une année de transition pour nous en tant qu'équipe.

"Nous avons traversé un cycle difficile l'année dernière. Nous en sortons. Le début de l'année sera difficile pour nous, mais les gains seront plus importants lors des courses européennes."

Il s'agissait d'une évaluation honnête après une saison 2015 qui a été une sorte d'annus horribilis pour les quadruples champions du monde.

L'équipe de haut vol a terminé quatrième au classement par équipe, derrière Mercedes, Ferrari et Williams, et n'a pas remporté de course pour la première fois depuis 2008.

Des scènes houleuses ont également eu lieu en dehors de la piste, Horner s'étant disputé avec le fournisseur de moteurs Renault - qui a du mal à égaler la puissance de Mercedes depuis les changements de règles de 2014 sur les moteurs - et le magnat de Red Bull, Dietrich Mateschitz, ayant menacé de mettre fin aux activités de l'équipe.

"Il y a eu des moments difficiles l'année dernière", a résumé Ricciardo avec un joyeux euphémisme. "Surtout après 2014, où j'ai connu beaucoup de succès. C'était plutôt une saison en dents de scie.

"L'équipe est contente de ce qu'elle a fait pendant l'intersaison. Voyons ce qui se passe sur la piste, mais j'ai confiance en mes gars et je pense que nous avons quelque chose de plus fort que l'année dernière à la même époque.

"La voiture a un look furtif et agressif, mais j'espère que nous ne serons pas dans les rétroviseurs de trop de gens cette année.

"L'objectif est de faire mieux que l'année dernière en termes de résultats et de revenir sur le devant de la scène. J'aimerais gagner autant de courses que possible, mais je n'en demanderai qu'une, si je peux en obtenir une cette année, ce sera un bon pas dans la bonne direction."

Ricciardo et son coéquipier russe Kvyat rouleront avec la nouvelle voiture lors des essais de pré-saison, qui débuteront à Barcelone la semaine prochaine. Le châssis amélioré de la RB12 sera également dévoilé dans sa nouvelle livrée.

"C'est un peu comme la veille de Noël maintenant, je sais que c'est proche et qu'il y a de bonnes choses à déballer bientôt", a ajouté Ricciardo.

"Mais même lors des essais, il y a encore des points d'interrogation et nous voulons juste aller en course. Si je pouvais sauter dans un avion maintenant et aller directement à Melbourne [siège du Grand Prix d'Australie], je le ferais à 100 % tout de suite !

En quittant le lancement de Red Bull par un soir glacial de février, Brick Lane bourdonnait de restaurateurs se bousculant pour faire des affaires et d'un groupe de Londoniens pleins d'entrain portant des peintures sur le visage et des perruques.

À une époque où le sport est plus sensible à l'argent, il est inhabituel pour les équipes de F1 d'organiser des soirées de lancement de voitures, mais pour Red Bull, c'était l'occasion de revenir à ses racines en tant qu'équipe amusante et énergique du sport - plutôt que les plaignants apathiques vus en 2015.

"Cela fait partie d'un retour aux sources", a convenu Horner, qui a assisté au lancement en compagnie de son épouse Geri Horner, anciennement Halliwell, et de l'as du tennis Boris Becker.

"Nous recherchons quelque chose d'un peu plus audacieux, qui nous distingue des autres. Nous sommes un peu plus individuels que certains des concurrents plus corporatifs contre lesquels nous courons".

Lorsque la nouvelle saison débutera dans un peu plus d'un mois, son équipe Red Bull remaniée tentera de s'imposer sur la piste face à ses rivaux Mercedes et Ferrari.

