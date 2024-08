- Récupération de deux personnes décédées dans un bateau de luxe.

Suite au naufrage du luxueux yacht "Bayesian" il y a environ 2,5 jours au large de la côte sicilienne, des plongeurs ont récupéré deux cadavres du navire immergé, situé à une profondeur d'environ 50 mètres. Selon l'agence de presse italienne ANSA, citant les autorités, le premier corps découvert était celui du cuisinier du navire, ce qui a conduit les officiels à suspecter que jusqu'à sept personnes pourraient avoir péri.

Dans le sillage de cet incident tragique, qui s'est produit à peine à un mille et demi du rivage lundi, les détails exacts restent flous.

Le capitaine blessé du "Bayesian" a été soumis à un long interrogatoire par les forces de l'ordre. Selon "La Repubblica", il a commenté : "Nous ne nous attendions pas à ça." Un groupe de 22 personnes, y compris le milliardaire britannique Mike Lynch et son entourage, se trouvait à bord. L'absence de Lynch, 59 ans, et de sa fille de 18 ans, a des implications profondes, tandis que sa femme a réussi à survivre.

Causes potentielles du naufrage du yacht au large de la Sicile

En raison de sa position sur le côté sur le fond marin, les efforts de recherche sont devenus de plus en plus difficiles. Mardi, les experts ont pu explorer quelques pièces situées sous le pont avant d'atteindre les cabines des passagers dans le pont inférieur. À ce stade, les chances de survie sontvirtuellement inexistantes.

Les spéculations sur le naufrage du "Bayesian", long de 56 mètres, ont commencé tôt lundi matin alors qu'il sombrait dans les eaux en plein milieu de conditions de tempête sévères près du port de Porticello. Les experts n'ont pas encore déterminé si une écoutille ouverte ou une gouverne mal réglée étaient des facteurs contributifs à l'accident.

Réparations sur le yacht de luxe en 2020

Le yacht a sombré dans les eaux à la suite d'une carrière de 15 ans avant de subir d'importantes réparations en 2020. During this time, the vessel received a draft-reduction system that could facilitate sailing and entry into harbors with much more limited depths when fully deployed.

Dans les tabloïds de ce pays, Lynch est souvent comparé à un "Bill Gates britannique". Après avoir vendu son entreprise de logiciels Autonomy à Hewlett-Packard pour 11 milliards de dollars (9,94 milliards d'euros) en 2011, Lynch a attiré une grande attention. Cependant, une allégation de fausses déclarations financières concernant la santé financière de l'entreprise a été portée contre Lynch et son ancien directeur financier, Steve Chamberlain, qui est décédé tragiquement dans un accident de la route en joggant. Un procès à San Francisco a abouti à l'acquittement des deux parties de toute responsabilité.

Dans le cadre de l'enquête en cours, la situation de Mike Lynch, milliardaire disparu, et de sa fille reste incertaine, leur absence sur le yacht de luxe "Bayesian" causant une grande préoccupation. Les réparations à plusieurs millions de dollars effectuées sur le yacht en 2020, notamment l'installation d'un système de réduction de tirant d'eau, sont maintenant sous surveillance en tant que facteurs potentiels ayant contribué au naufrage du yacht de luxe au large de la Sicile.

