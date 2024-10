Récord de migration allemande aux États-Unis au cours des deux dernières décennies

Les États-Unis ont connu une baisse de leur attractivité en tant que destination pour les immigrants, selon les rapports de l'Office fédéral de la statistique. En 2023, environ 9 200 Allemands ont migré aux États-Unis. En excluant les années affectées par la COVID, le nombre d'Allemands immigrants aux États-Unis a atteint son plus bas niveau en deux décennies. En revanche, environ 12 300 Allemands s'y sont rendus en 2003, soit un quart de plus qu'en 2023.

Malgré cette baisse, les États-Unis sont restés l'une des principales destinations pour les immigrants allemands en 2023, avec seulement la Suisse (21 000) et l'Autriche (12 500) qui en ont attiré plus.

Selon le Bureau du recensement des États-Unis, il y avait environ 520 400 résidents allemands aux États-Unis en 2023, soit une baisse de 11 % par rapport à il y a dix ans. Pendant ce temps, le nombre de citoyens américains vivant en Allemagne a augmenté de 29 % pendant la même période, atteignant environ 125 800 en 2023.

L'Office de la statistique de l'immigration a rapporté qu'environ 4 200 Allemands adultes ont été naturalisés aux États-Unis en 2022. Ce chiffre est resté relativement stable au fil des ans, et les données de 2023 sont encore en attente.

