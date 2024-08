Reconnecté à une vieille romance de vacances datant de plus de 15 ans, la situation qui s'ensuivit prit une tournure inattendue.

Yeux rivés sur la piste de danse. Sirotant des verres sur la plage côte à côte. Tentant de gravir une montagne en pleine nuit. Nageant sous le couvert de l'obscurité. Riant ensemble alors qu'ils traversaient les plages sablonneuses en courant.

"Je me souviens avoir pensé, c'est un individu extraordinaire, dès le moment où je l'ai rencontré", partage Alex avec CNN Voyage aujourd'hui. "Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes sur la même longueur d'onde ? Il était si facile de converser avec Ola. Ça semblait parfaitement assorti."

"Quand j'ai vu Alex, j'ai été surpris", raconte Ola à CNN Voyage. "J'ai eu le coup de foudre pour elle dès que nous nous sommes rencontrés. Elle a toujours été une personne unique à mes yeux, depuis cette première soirée."

Pendant plus de quinze ans, Alex et Ola ont été hors de contact, vivant des vies séparées, heureux en couple avec d'autres personnes. Ils pensaient rarement l'un à l'autre. Quand ils le faisaient, c'était avec une nostalgie attendrie pour une nuit inoubliable, mais fermement rangée dans le passé.

Flashforward à 2020 et Alex et Ola se sont tous deux retrouvés célibataires. Un message inattendu a ranimé des sentiments et a lancé un deuxième chapitre inattendu.

Une nuit inoubliable

Les chemins d'Alex et d'Ola se sont croisés lorsqu'ils étaient tous deux dans la vingtaine, en vacances sur l'île de Ko Phi Phi, en Thaïlande - célèbre pour ses plages de sable blanc et ses falaises de calcaire spectaculaires, toutes entourées d'eau bleue cristalline.

C'était en 2004. Alex, originaire d'Allemagne, qui venait de quitter son poste de relations publiques de la mode à Londres pour voyager dans le monde avec sa meilleure amie, a rencontré Ola, un étudiant en ingénierie suédois explorant spontanément l'Asie du Sud-Est. Alex et Ola se sont croisés dans un bar bondé et ont passé toute la nuit ensemble sur l'île.

"Nous n'étions censés partager que cette soirée", se souvient Alex. "J'allais quitter Ko Phi Phi le lendemain matin. Nous n'avions même pas échangé nos coordonnées."

Cependant, Alex et son amie ont manqué le ferry du matin. Réalisant qu'ils ne pourraient pas en attraper un autre avant le lendemain, les deux femmes sont revenues à leur auberge. Elles sont tombées sur Ola en marchant dans la rue. Alex se souvient du sourire étincelant d'Ola lorsqu'il est réapparu à l'improviste.

"C'était incroyablement chanceux qu'Alex rate ce ferry", dit Ola aujourd'hui.

Alex et Ola ont prévu de se revoir ce soir-là, en visitant plusieurs bars et plages avant qu'Alex et son amie ne puissent finalement prendre le ferry le lendemain. Cette fois, Alex a veillé à donner son adresse e-mail à Ola. Les deux voyageurs ont promis de rester en contact. Il y avait même des projets de réunification plus tard à Bali.

"Mais ça ne s'est pas produit", dit Alex.

"Nous avons manqué d'argent", explique Ola.

Au lieu de cela, Alex et Ola sont restés en contact pendant les mois suivants par courrier électronique et messagerie instantanée, se mettant mutuellement au courant de leurs voyages respectifs.

"Nous nous envoyions practically des messages tous les jours", se souvient Alex. "Nous étions en contact beaucoup pendant nos voyages en Asie du Sud-Est. Ensuite, je suis allée aux États-Unis pour trois mois de plus, et Ola est retourné en Suède, mais nous avons semblé continuer à nous envoyer des messages et à rester connectés."

Lorsque Alex est revenue à Londres à l'hiver 2004, Ola a réservé un billet d'avion pour lui rendre visite.

"Il est venu pour un week-end prolongé avec l'un de ses meilleurs amis", se souvient Alex. "Mais il n'est rien vraiment venu de tout ça."

Alex et Ola sont tous deux revenus de leur réunion à Londres un peu déçus. Leur connexion en Thaïlande avait semblé unique et spéciale, et ils avaient tous deux attendu avec impatience les emails de l'autre. L'idée qu'ils n'avaient pas d'avenir semblait amère.

"Je suppose que ce n'est tout simplement pas le bon moment", a conclu Alex.

Quant à Ola, il a ressenti que la relation avec Alex était hors de portée - malgré ses sentiments pour elle.

"Comme je l'ai dit, j'ai eu le coup de foudre pour Alex dès que je l'ai vue, et je pensais qu'elle était une personne incroyable et une belle femme", dit Ola. "Mais je sentais aussi qu'elle était si cool, si belle, vivant dans une autre ville loin de moi - ça semblait un peu inaccessible pour moi."

Malgré la visite décevante à Londres, Alex et Ola sont restés de bons amis et ont continué leur correspondance. Lorsque Facebook a décollé, ils s'y sont connectés.

"Mais ensuite, la vie s'est mise en place", dit Ola. "Nous nous sommes mis en contact de moins en moins, nous avons parlé de moins en moins..."

Eventuellement, les courriels ont diminué. Alex a commencé une relation avec un homme à Londres. Ensuite, Ola est tombé amoureux, s'est marié et a eu des enfants avec quelqu'un d'autre. Ils sont restés connectés sur les réseaux sociaux, mais ne se sont jamais

"Et c'est comme ça que notre discussion a commencé," dit-il en riant.

Étrangement, la connexion magique qu'ils partageaient sur la plage de Ko Phi Phi a resurgi, comme si le temps s'était arrêté pour eux. C'était comme si aucun temps n'avait passé, mais en même temps, cela semblait être le moment parfait. Ils ont commencé à discuter de se rencontrer en personne à ce moment-là.

"Quatre semaines plus tard, me voici, debout dans le hall d'un hôtel de Berlin, essayant de décider si je devais m'enregistrer en premier ou me jeter dans ses bras," rit Alex. "Se reconnecter semblait complètement naturel - passionnant, mais si familier."

Ola a parlé avec enthousiasme du moment où il a revu ses yeux, après presque deux décennies séparés.

"C'était surréaliste et foutrement passionnant," avoue-t-il.

Ils ont passé leur week-end à Berlin en se promenant dans les parcs, en mangeant en plein air et en rattrapant le temps perdu.

"On s'est tout de suite bien entendus et on a passé le meilleur week-end," dit Alex.

Déterminés à ne pas différer le bonheur, ils ont décidé de rendre leur relation officielle, réalisant que la vie était trop courte pour attendre demain.

"On a pris notre décision très rapidement, on voulait être ensemble," explique Alex.

L'été 2020 les a vus se rencontrer tous les quatre ou cinq semaines, selon les règles de confinement, et se rendre mutuellement à Londres et en Suède.

"À l'automne, j'ai rencontré ses enfants, que j'ai adorés dès le premier instant," dit Alex.

Six mois seulement après s'être reconnectés, Alex a pris la décision de déménager sa vie - y compris son chien adoré, Wolfgang - en Suède, sans jamais regarder en arrière.

"Tout s'est passé assez vite, mais ça semblait juste," dit Alex. "Depuis que je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai toujours cru qu'il était un individu spécial. Et ce sentiment spécial que j'avais pour lui à l'époque, il n'a fait que s'intensifier avec le temps."

Ola rayonne en se souvenant de l'invitation qu'il lui a faite de venir vivre avec lui.

"J'étais fou amoureux," avoue-t-il. "Je n'ai même pas considéré les 'et si'. Je voulais juste être avec elle le plus tôt possible."

En étant sensible aux sentiments des enfants et de l'ex-femme, Ola a tout bien réfléchi.

"J'ai pris le temps de réévaluer la situation avec les enfants," dit Ola. "Je voulais m'assurer que tout se passait bien pour tout le monde."

Accepter les enfants d'Ola dans son cœur n'a pas pris longtemps pour Alex.

"C'est un père incroyable et une personne encore meilleure," dit-elle. "Son amour pour ses enfants est juste beau à voir."

Un an après avoir déménagé, ils ont acheté une maison ensemble à Malmö, en Suède, et profitent toujours d'une vie heureuse ensemble. Alex dirige un centre de dressage de chiens, tandis qu'Ola enseigne.

"Déménager en Suède était une évidence pour moi," dit Alex. "Bien que je manque de Londres parfois, notre histoire d'amour me fait me sentir incroyablement chanceuse."

Ils ont célébré leurs quatre ans de réunion en juillet dernier.

"Quand je repense à cette nuit où nous nous sommes rencontrés, j'ai un peu peur," dit Ola. "Nous nous sommes rencontrés sur la piste de danse, nous avons passé un moment fantastique, mais nous n'avons pas échangé nos coordonnées. La chance devait être de notre côté cette nuit-là, et tout le reste s'est mis en place à partir de là."

"L'univers nous a réunis," hoche la tête Alex. "Il nous a donné deux occasions, et nous les avons saisies. Nous partageons une histoire de 20 ans, mais en même temps, nous n'en avons pas."

Sur le mur de leur maison de Malmö, ils ont un cadre photo clair - un cadre transparent qui contient deux photos. D'un côté, il y a leur première photo un peu ivre de Thaïlande, à l'époque où ils étaient dans la vingtaine. Ils pensaient toujours que ce serait leur dernière photo ensemble. De l'autre côté, il y a une photo récente de leur vie à Malmö, souriant ensemble, heureux et amoureux.

"On les change de temps en temps, ça fait environ 20 ans maintenant, et c'est

