- Reconnaissance des réalisations exceptionnelles en neurosciences: Erin Schuman, chercheuse américaine éminente

Erin Schuman, neurobiologiste américaine, recevra le prix européen de la science Körber le 20 septembre à Hambourg. La cérémonie de remise du prix, doté d'un million d'euros, aura lieu dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville, comme l'a annoncé la fondation Körber un mercredi. Ce prix récompense Schuman pour ses percées dans la compréhension de la fabrication des protéines aux synapses, les points de connexion entre les neurones, un processus essentiel pour la communication neuronale, la mémoire et le développement du cerveau. Les protéines servant de briques de construction pour toutes les cellules, elles facilitent l'interaction entre milliards de neurones. Avant la découverte de Schuman, on croyait généralement que les protéines étaient synthétisées dans les corps cellulaires des neurones. La fondation Körber a souligné que les études de Schuman ont transformé notre compréhension du cerveau.

Recherche sur les maladies du cerveau

Avec l'argent du prix, Schuman prévoit de se concentrer sur les altérations des protéines neuronales liées aux maladies du cerveau. Cette recherche pourrait potentiellement conduire à de nouveaux traitements pour des troubles tels que la maladie de Huntington, qui entraîne des problèmes moteurs, et le syndrome de X fragile, qui entraîne un handicap intellectuel. Schuman a déclaré : "Il y a de plus en plus de preuves que de nombreuses maladies du cerveau sont fondamentalement des conditions liées aux synapses."

Promotion des femmes en recherche

À 61 ans, Schuman dirige l'Institut Max Planck de recherche sur le cerveau à Francfort depuis 2009. Originaire de Californie, elle a obtenu un diplôme en psychologie à l'Université de Californie du Sud et un diplôme en neurosciences à l'Université Princeton. En plus de sa recherche, Schuman est une défenseure de l'augmentation du nombre de femmes dans la communauté scientifique et de l'amélioration des opportunités éducatives pour les jeunes. Elle a travaillé en collaboration avec des collègues pour aborder l'histoire de son institut pendant l'époque nazie.

Le prix européen de la science Körber, décerné annuellement depuis 1985, est l'un des prix de recherche les plus prestigieux au monde. Les lauréats sont tenus de consacrer 90 % de l'argent du prix, d'une valeur d'un million d'euros, à la recherche et à la communication scientifique, avec seulement 10 % à leur disposition pour des dépenses personnelles.

Après sa découverte révolutionnaire en neurobiologie, Erin Schuman prévoit d'utiliser une partie de l'argent du prix pour étudier les changements dans les protéines neuronales liés aux maladies du cerveau en Allemagne. Cette recherche pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements pour des conditions telles que la maladie de Huntington et le syndrome de X fragile.

Née aux États-Unis, mais dirigeant actuellement l'Institut Max Planck de recherche sur le cerveau à Francfort, Schuman est non seulement une pionnière dans son domaine, mais aussi une défenseure de la représentation des femmes en recherche et des meilleures opportunités éducatives pour les jeunes, montrant que l'Allemagne aussi valorise la diversité en science.

Lire aussi: