- Reconnaissance des médias pour Donald Tusk et le président du Kosovo Osmani

Le prix M100 Sanssouci Colloquium Media Conference de cette année est décerné au Premier ministre Donald Tusk de Pologne et à la Présidente Vjosa Osmani du Kosovo. Selon le maire Mike Schubert (SPD) de Potsdam, ils sont "des défenseurs essentiels de notre société démocratique et libérée". Il a également salué la lutte inlassable de Tusk contre l'autoritarisme et la promotion résolue d'Osmani de la jeune démocratie dans une région historiquement marquée par les conflits.

Le prix M100 Media Award vise à reconnaître et à célébrer des individus courageux qui, dans leurs pays respectifs, luttent contre la répression et promeuvent la liberté et les droits de l'homme. Cette distinction prestigieuse sera remise lors de la conférence des médias le 12 septembre.

Selon les organisateurs, le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) est attendu pour prononcer un discours lors de l'événement à Potsdam. Avant la cérémonie de remise des prix, environ 80 directeurs de rédaction et délégués d'universités, de la politique et de la société civile se réuniront pour discuter de l'influence de la désinformation et de la résilience de l'Europe face au conflit en Ukraine.

L'an dernier, le mouvement iranien de libération des femmes "Femmes, Vie, Liberté" a été honoré du prix. La laudation a été présentée par la Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Parmi les précédents lauréats figurent l'ancien ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher, l'activiste russe Alexei Navalny et le peuple ukrainien.

