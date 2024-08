- Reconnaissance avec la médaille Goethe pour "femmes remarquables"

Trois dames originaires du Chili, du Mexique et de la Macédoine du Nord ont été distinguées par la médaille Goethe. Cette récompense a été remise à la traductrice littéraire et interprète Claudia Cabrera du Mexique, à l'historienne de l'art et gestionnaire culturelle Iskra Geshoska de Macédoine du Nord, et à la fondatrice du festival de théâtre Carmen Romero Quero du Chili, lors d'une cérémonie à Weimar.

Le Goethe-Institut célèbre souvent cette récompense le 28 août, qui est également l'anniversaire du célèbre poète Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). La médaille Goethe est considérée comme la plus prestigieuse récompense de la politique culturelle étrangère de la République fédérale.

Carola Lentz, présidente du Goethe-Institut, s'est réjouie de voir trois "femmes puissantes" recevoir la médaille Goethe. Elle a reconnu que bien qu'elles travaillent avec discrétion, elles ont un impact significatif dans leurs sociétés et au-delà. Lors de l'événement, elle a déclaré : " Leur travail est particulièrement précieux face aux crises politiques oppressives et aux divisions sociales."

Lentz croit que grâce à leurs efforts culturels, ces femmes contribuent à faire naître des rêves d'un monde meilleur, en promouvant la paix, la tolérance et la créativité en des temps difficiles.

Les orateurs ont loué le travail diversifié de Claudia Cabrera en tant que traductrice littéraire, les obstacles rencontrés par Iskra Geshoska dans le travail culturel indépendant, et le rôle impactant de Carmen Romero Quero dans le théâtre international.

Depuis 1955, le Goethe-Institut remet la médaille Goethe. Plus de 300 personnes l'ont reçue depuis, dont le chef d'orchestre Daniel Barenboim, la socio-économiste princesse Marilyn Douala Manga Bell, et l'écrivain David Cornwell, mieux connu sous le nom de John le Carré.

