- Reconnaissance accordée pour l'effort musical dans le cadre du triangle de Weimar

Jeunes musiciens originaires de Pologne, de France et d'Allemagne peuvent se réjouir, ils ont été honorés par le prix du Triangle de Weimar de cette année. Le projet "Jeunesse. Europe. Musique – Le Triangle de Weimar de la Jeunesse" a facilité l'unité entre les jeunes de ces nations grâce à des concerts, des voyages et des ateliers depuis sa création. La ville de Weimar a annoncé cette nouvelle.

Au cours de cet échange culturel, les participants ont partagé des aperçus de leurs cultures, langues et histoires respectives. "En jouant ensemble dans un orchestre, les jeunes expriment l'espoir d'un avenir dans une Europe libérée et démocratique", explique le communiqué.

Le prix, doté de 2 000 euros, met en valeur des projets exceptionnels de société civile entre l'Allemagne, la France et la Pologne depuis 2012. Le Triangle de Weimar est un forum de dialogue politique, instituted par les ministres des Affaires étrangères de l'Allemagne, de la France et de la Pologne, suite à une réunion à Weimar en 1991.

Le projet musical "Jeunesse. Europe. Musique – Le Triangle de Weimar de la Jeunesse" est l'une des initiatives qui ont bénéficié du prix, favorisant des collaborations musicales entre jeunes musiciens de Pologne, de France et d'Allemagne. Avec l'argent du prix, ils prévoient d'organiser plus de concerts et d'ateliers pour promouvoir l'unité à travers la musique.

Lire aussi: