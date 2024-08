- Récompenses et incitations à la participation pour les seniors de deux clubs

Les lauréats du Prix d'engagement bénévole de Thuringe 2024 ont été annoncés. La Fondation pour l'engagement bénévole de Thuringe a reconnu Gudrun List du district de Sömmerda, notamment pour son engagement en tant qu'entraîneuse de football pour enfants et directrice de la bibliothèque communautaire de son village natal de Schwerstedt, dans la catégorie "Personnes âgées de 65 ans et plus". Le Verein Waldbad Goldlauter-Heidersbach a reçu le prix pour avoir réussi à relancer le Waldbad, une installation de bain fermée en 2010 par la ville de Suhl, et avoir rouvert ses opérations.

Le prix spécial pour la promotion de la démocratie cette année a été décerné à Limus Zukunftsschmiede à Gotha. Cette association propose un ancien atelier comme lieu pour des ateliers, des discussions et divers événements traitant de questions sociales.

Chaque lauréat du Prix d'engagement bénévole de Thuringe reçoit 2 000 euros et une sculpture unique créée par le sculpteur sur bois thuringien Florian Schmigalle. Le prix est décerné depuis une décennie maintenant. Selon la fondation, environ 753 000 habitants de Thuringe sont activement engagés dans des activités bénévoles.

