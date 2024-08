Récompenser les champions olympiques par des colonoscopes gratuites et des récompenses financières considérables: les stratégies adoptées par divers pays

Athlètes récompensés aux Jeux de Paris reçoivent leurs médailles et une boîte à affiches officielle, mais ce n'est pas tout ce qu'ils obtiennent. Plus de 40 pays ont distribué des primes, allant de modestes à très généreuses. Plus de 25 nations ont versé plus de 100 000 $ à leurs athlètes ayant remporté l'or, tandis que les États-Unis offraient 37 500 $ comme récompense. Cependant, cela place l'équipe USA à la 35e place du classement des pays les plus généreux.

À mesure que nous nous préparons pour les Paralympiques, jetons un coup d'œil aux récompenses étonnantes – et pas si impressionnantes – que remportent les vainqueurs pour leurs triomphes olympiques.

Au-delà de l'or

Même si l'escrime n'est peut-être pas le sport le plus rémunérateur financièrement, Cheung Ka Long et Vivian Kong de Hong Kong ont rapporté plus que leurs médailles d'or. La ville, en association avec le Hong Kong Jockey Club, est extrêmement généreuse envers ses champions olympiques, distribuant HK$6 millions (environ 770 000 $) aux athlètes qui remportent la première place.

Même les médaillés de bronze ne sont pas oubliés, recevant HK$1,5 million (plus de 190 000 $) en reconnaissance. En outre, ils bénéficient de billets de train gratuits à vie, grâce au géant des chemins de fer MTR.

Bien que ces récompenses ne soient pas les plus somptueuses, elles figurent certainement en tête de liste en ce qui concerne la rémunération des athlètes olympiques.

L'Arabie saoudite n'a pas encore remporté d'or, mais l'athlète chanceux qui y parviendra pourra se réjouir d'un pactole de cinq millions de riyals (environ 1,3 million de dollars), selon Reuters.

L'athlète étudiant Tareg Hamedi est devenu millionnaire du jour au lendemain après avoir remporté une médaille d'argent en karaté pour l'Arabie saoudite aux Jeux de Tokyo 2020. Lorsque le prince héritier Mohammed ben Salman a décidé d'honorer la récompense promise aux médaillés d'or, Hamedi a été inondé de cette richesse inattendue.

L'Asie semble être le continent le plus généreux envers ses athlètes, avec 6 des 10 plus gros gains de cette année's Olympiques provenant de là-bas. La Géorgie est le seul pays européen à figurer dans le top 10, la Serbie et l'Italie offrant environ 223 500 $ et 200 000 $ respectivement pour les médaillés d'or.

Les pays ont tendance à être plus généreux envers leurs athlètes réussis lorsque l'histoire de succès du pays est moins prononcée.

Le gymnaste Filipino Carlos Edriel Yulo, qui a remporté deux médailles d'or à Paris – les premiers ors jamais remportés par un athlète Filipino – a été récompensé de 10 millions de pesos (environ 178 300 $) par le gouvernement. Le président Filipino, Ferdinand Marcos, a ajouté 20 millions de pesos supplémentaires, portant la récompense en espèces totale de Yulo à un impressionnant 30 millions de pesos (plus de 535 000 $).

Yulo ne reçoit pas seulement de l'argent, mais aussi des cadeaux. Les rapports populaires suggèrent qu'il peut s'attendre à recevoir un ensemble de phares, des ramen gratuits, des colonoscopies à vie, des crédits universitaires et un condo, entre autres choses.

Pas de service militaire obligatoire

Les Philippines ne sont pas le seul pays à récompenser ses athlètes victorieux avec des avantages non monétaires.

Les médaillés d'or sud-coréens ont reçu environ 50 000 $ et une exemption du service militaire national du pays.

Les champions olympiques de pays tels que le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Irak et Cuba se sont vu promettre des appartements par leurs pays d'origine. L'équipe de football irakienne et le haltérophile Ali Ammer Yasser ont reportedly reçu des terres et de l'argent simplement pour s'être qualifiés aux Jeux.

Les médaillés uzbeks ont reçu des voitures dont la valeur augmentait en fonction de leur classement aux Jeux, les médaillés d'or recevant une voiture Chevy Tahoe d'une valeur d'environ 80 000 $. Le milliardaire roumain Ion Tíríac a honoré sa promesse de fournir des véhicules Hyundai à chaque médaillé du pays.

Les médaillés d'or de Pologne ont reçu un appartement de deux chambres, un tableau et un bon de vacances, tandis que les médaillés d'argent et de bronze ont reçu des sommes plus modestes et ont manqué l'appartement.

Ainsi, si un généreux salaire et une médaille d'or vous intéressent, concourir pour Hong Kong ou l'Arabie saoudite pourrait être votre meilleure option. Mais si la santé à vie est votre objectif ultime, faire l'histoire du sport pour les Philippines pourrait être la voie à suivre.

